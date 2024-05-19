Зеленський: РФ не вдається послабити Україну на фронті

Завдяки діям Сил оборони військам РФ не вдалося досягти своєї головної мети під час наступу на Харківщині - розтягти українські сили на широкому фронті, переконаний Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Силам оборони вдалося зірвати головну мету російського наступу на Харківщині. Відповідну заяву Зеленський зробив у неділю, 19 травня, в своєму традиційному вечірньому зверненні . "Окупант не досягає свого завдання - розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини", - зазначив Зеленський.

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Зеленський наголосив, що це стало можливим завдяки злагодженим і ефективним діям українських захисників - насамперед на Харківщині та Донеччині. "Результати цих днів - усього тижня - ми маємо більш міцні позиції на Харківщині", - вказав український лідер, подякувавши за це військовим 57-ої бригади й 82-ої бригади десантно-штурмових військ (ДШВ).

Ефективна оборона Часового Яру

Крім того, Зеленський наголосив, що українські військові "ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках - зокрема, в районах міста Часів Яр". У зверненні він висловив також особливу подяку військовослужбовціям 41-ї бригади, спецпідрозділів ГУР "Кракен" і "Артан" та підрозділів Нацгвардії, а також 225-у окремому штурмовому батальйону.

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Окремо президент України відзначив роботу підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національної поліції, медиків, працівників ремонтних бригад, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів.

"Жорстокі російські обстріли та ракетні удари, удари керованими авіабомбами щодня продовжуються. Сумщина, Харківщина. Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина, міста Дніпровщини. Якими б не були складнощі, всюди є належне реагування наших екстрених служб - усіх рятівників життя", - зазначив він.

На Харківщині зросла кількість жертв ударів РФ

Тим часом пресслужба міністерства внутрішніх справ України повідомила, що станом на вечір неділі кількість жертв російського удару по базі відпочинку в Харківській області сягнула шести, серед них - вагітна жінка. Ще 27 людей постраждали, зокрема восьмирічна дитина, йдеться у дописі міністерства в Telegram.

В Нацполіції підтвердили, що удару по цьому цивільному об’єкту війська РФ завдали, попередньо, балістичною ракетою типу "Іскандер-М". Під час другого, повторного удару постраждали як цивільні мешканці, які перебували на території бази відпочинку, так і працівники невідкладної допомоги і поліцейські, які прибули на виклик.