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НаукаНімеччина

У Німеччині з'являться два центри українських досліджень

Євген Тейзе
29 лютого 2024 р.

При університетах Франкфурта-на-Одері і Регенсбурга з'являться центри українських досліджень. До 2028 року МЗС Німеччини надасть на ці потреби п'ять мільйонів євро.

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Університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері вже багато років спеціалізується на дослідженні Східної Європи. Тепер тут буде й центр українських досліджень
Університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері вже багато років спеціалізується на дослідженні Східної Європи. Тепер тут буде й центр українських дослідженьФото: Monika Stefanek/DW

Кошти на підтримку міждисциплінарних центрів українських досліджень виділило Міністерство закордонних справ Німеччини. Допомога надаватиметься через Німецьку службу академічних обмінів (DAAD). В рамках конкурсу серед німецьких університетів, які хотіли відкрити центри українських досліджень, DAAD визнала переможцями Університет Регенсбурга, а також консорціум, очолюваний університетом Віадріна у Франкфурті-на-Одері. "Невдовзі після другої річниці російського нападу на Україну ми як DAAD даємо цією підтримкою чіткий сигнал співпраці і солідарності. Обидва центри посилять знання про Україну у Німеччині й інтенсивно співпрацюватимуть при цьому з партнерами в Україні", - зазначив президент DAAD Йойбрато Мухерджі, слова якого наведені у пресрелізі, поширеному у четвер, 29 лютого у соцмережах українського представництва служби академічних обмінів.

Поширити знання про Україну у Німеччині

Переможці конкурсу отримають 750 тисяч євро на розбудову центрів українських досліджень вже цього року, решту коштів - протягом наступних трьох років. Міждисциплінарний центр постане на базі проєкту "Простір міркувань про Україну" (Denkraum Ukraine) у Регенсбурзі та консорціуму, до якого, крім Університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері, входять також низка вищих шкіл та наукових центрів Берліна.

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Центри українських досліджень мають на меті поширити у Німеччині знання про Україну і скоординувати німецьких дослідників у сферах соціальних і гуманітарних наук, які займаються Україною, а також налагодити зв'язки з науковцями в Україні. Спільні дослідження, якими опікуватимуться центри, будуть презентовані як у фахових колах, так і широкому загалу. Покращувати знання про Україну, за задумом DAAD, мають не останньою чергою й представники німецьких інституцій, які у майбутньому будуть залучені до повоєнної відбудови України. "Війна Росії проти України показала, що нам у Німеччині потрібно більше знань про Східну Європу і, зокрема, про Україну. Відбудова країни і зближення України з Європейським Союзом вимагають і від нас поглиблених знань про історію, політику, економіку і суспільство України. Обидва центри робитимуть для цього важливий внесок", - наголосив президент DAAD Йойбрато Мухерджі.

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