"Ти вчиш дітей всякій х…ні". Історія вчителя, який утік з РФ

Учитель історії з Москви відверто висловлювався на заняттях про війну РФ з Україною й закликав до терпимості щодо представників ЛГБТ-спільноти. Тепер він шукає прихистку в Німеччині.

"Мій друг мені сказав: "Тобі треба прямо зараз їхати". І в пориві безшабашного настрою я купив 10 жовтня квиток до Стамбула", - згадує Олександр. Його повне ім'я: Олександр Євгенович Сайфуллін, до жовтня 2022 року - вчитель історії в московському коледжі сфери послуг №10 на Дмитрівському шосе, що на півночі столиці РФ. На своїх лекціях він відверто висловлювався про війну Росії проти України, допоки не став отримувати анонімні погрози. Сайфуллін тепер просить притулок у Німеччині - тут він і зустрівся з кореспондентом DW.

Шлях з Москви на північ Баварії

У Москві Сайфуллін мешкав на Шосе Ентузіастів. Тепер звикає до життя в маленькому містечку на півночі Баварії. Тут заважають спати вже не авто, а крик місцевого півня. "Сплю тільки з вушними затичками", - скаржиться Олександр. Загалом він родом з Улан-Уде, під час бакалаврату вивчав ваххабітів у часи війни в Чечні. У Москві Сайфуллін закінчив магістратуру Російського державного гуманітарного університету й потів став викладати історію в коледжі.

Перші неприємності на роботі в нього розпочалися вже за тиждень - "ніякої війни ще не було", уточнює колишній викладач історії. На молодого вчителя (Олександру - 31 рік) поскаржились батьки його учнів, а керівництво коледжу розкритикувало його за "політизацію реальності". Їм не сподобалось те, як викладач відгукувався про Володимира Путіна й Олексія Навального. Сам Сайфуллін говорить, що відмовився коментувати роль Путіна в історії, додавши, що "в Росії багато проблем".

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Відверті розмови про війну в перервах між записом лекцій

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від викладачів стали вимагати проводити нові заняття - "Розмови про важливе". "Коли я ознайомився з брошурою (про те, як проводити такі заняття. - Ред.), то зрозумів, що не можу говорити, що України взагалі не існувало, що там націоналістичний бандерівський режим, що це анти-Росія", - згадує Сайфуллін. Директорка коледжу, за його словами, вимагала від учителів надавати записи лекцій, щоб переконатися в тому, що вони "не махлюють".

Олександр Сайфуллін Фото: Privat

Сайфуллін каже, що відразу на першому своєму занятті попередив учнів, що інколи "ставитиме диктофон на паузу", щоб дати можливість відкрито поговорити про те, що відбувається. "Діти запитували, чому розпочалася війни, адже Україна не нападала. Запитували, що буде з ними. Говорили, нам соромно, і що Путін - останній злочинець. Я радий, що вимкнув диктофон, оскільки проблеми були б й у мене, і у дітей", - розповідає він сьогодні.

Замість одного запису заняття вийшло 14 окремих аудіофайлів. На прохання пояснити, "Олександре Євгеновичу, чому так багато записів", викладач відповів, що були проблеми з телефоном. "Я збрехав, але мені повірили. Я розумів, що крокую лезом бритви, але в мене були хороші стосунки зі студентами", - пояснює Сайфуллін те своє рішення.

За словами колишнього вчителя історії, він говорив на своїх заняттях, що "враховуючи докази", відповідальність за воєнні злочини в Бучі несе "звичайно, російська армія, не вірте пропаганді". Він згадує, що прямо на заняттях розплакалась дівчинка, котра переживала за свою бабусю з Харківської області. Крім війни Сайфуллін, котрий у Німеччині вже не приховує, що є геєм, висловлювався на заняттях за терпимість і повагу до людей незалежно від їхньої сексуальної орієнтації. "Я відповідав, що нас не повинно хвилювати, кого любить людина. Не засуджуйте, головне - когось любить", - наголошує він.

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Цькування й утеча через Стамбул

Ходити по лезу бритви стало зовсім небезпечно восени 2022 року. 1 жовтня з незнайомого номеру Олександру Сайфулліну надійшло повідомлення: "Здохни, п…р". Пошук автора есемески результату не дав, а за кілька днів викладач отримав ще одне повідомлення. "Ти вчиш наших дітей всякій х…ні", - додав анонім замість відповіді на запитання, хто дзвонить. Тоді Сайфуллін, за його словами, зрозумів, що погрози пов'язані з роботою: "Я пішов на лікарняний через стрес. Потім 9 жовтня знову прийшло есемес, в якому серед іншого було написано: "Я знаю, що ти живеш з чоловіком".

Адреса була вказана точна. Дещо пізніше через Telegram йому від користувача з Z-аватаром надіслали шість відеофайлів: "У мене волосся піднялося сторчма. На них - мої лекції. Я розумію, хто знімав і що все, що я наговорив, принесе великі проблеми". Наступного ж дня, Сайфуллін, за його словами, не встигнувши ні про що подумати, вилетів до Стамбула, звідти - до Мюнхена, де здався владі й попросив про притулок. Ще в Стамбулі він дізнався від друга, що наступного ранку до їхньої квартири приходили дві незнайомі особи, вони не представилися й поцікавилися, чи тут мешкає Сайфуллін.

Люди з коледжу, котрі йому симпатизують, розповіли, що після його від'їзду в навчальному закладі була перевірка. Також зі слів колег колишній викладач знає, що відносно нього заведено кримінальну справу, але подробиць чи підтвердження цього Сайфуллін не має. Директорка коледжу на запитання DW про колишнього вчителя історії не відповіла.

Нові перевірки й нове життя в Німеччині

У лютому вже 2023 року Олександр Сайфуллін, перебуваючи в Німеччині, дав інтерв'ю "Новій газеті", після чого російські поліцейські завітали до його матері в Улан-Уде. "Ваш син порушив багато чого", - сказали їй співробітники поліції, переказує колишній викладач слова матері. Родичі після прочитання того інтерв'ю почали висловлюватися про нього вкрай негативно, розповідає Сайфуллін: "На їхню думку, я фашист, закінчений педераст, підтримую бандерівську Україну. Відвернулись багато хто, кого я вважав друзями".

Тим часом сам Олександр опинився в Бамберзі у таборі для біженців. Каже, що пережив шок і спочатку відчував порожнечу, не знав, як жити далі. У травні 2023 року він переїхав до гуртожитку вже в іншому місті на півночі Баварії - в окреме помешкання зі зручностями. Найближчими днями Сайфуллін очікує друге інтерв'ю з владою ФРН, після якого має бути ухвалене рішення щодо надання йому притулку в Німеччині.

Мовчати Сайфуллін не збирається

Олександр Сайфуллін каже, що як історик переконаний у тому, що Україна врешті-решт отримає перемогу над Росією. Для себе особисто життя в РФ вважає закритим і повертатись не збирається. Багато хто боїться виступати проти війни, навіть опинившись за межами Росії, - через страх перед переслідуваннями й через пасивність, дехто тишком-нишком підтримує Володимира Путіна та війну, обманюючи владу ФРН заради того, аби самому не брати учать у бойових діях, ділиться Сайфуллін своїми спостереженнями за росіянами, які теж прагнуть отримати притулок.

Сам він мовчати не збирається і, за його словами, брав участь в останній антивоєнній демонстрації, що її організували росіяни в Бамберзі, навіть попри те, що, за його даними, невідомі в масках знімали всіх демонстрантів.

Колись давно Сайфуллін хотів вивчати пропаганду в роки Тридцятирічної війни в Німеччині, але сьогодні має намір розпочати все заново, зрозумів, що навряд чи зможе викладати. Тепер він сподівається допомагати таким самим, як він, біженцям швидше зорієнтуватися у ФРН. Сайфуллін вчить німецьку мову й сподівається незабаром отримати дозвіл на роботу. Через кілька місяців після його втечі з Росії до нього приїхав його партнер, котрий також має намір просити притулок у Європі.