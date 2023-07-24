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У Європарламенті просять ЄС надавати притулок ухилянтам з РФ

Ольга Лебедєва | Тетяна Кирилюк
34 хв. тому

Європейський Союз має посилити захист російських військових, які відмовилися воювати проти України, вважає низка депутатів Європарламенту, що звернулася з листом до керівництва ЄС.

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Європарламент
ЄвропарламентФото: Philipp von Ditfurth/dpa

Кілька депутатів Європейського парламенту, серед яких соціал-демократ із Німеччини Удо Бульман (Udo Bullmann), закликали керівництво Європейського Союзу посилити захист російських військових, які відмовилися брати участь у війні РФ проти України

Про це в понеділок, 24 липня, повідомляє німецьке видання Redaktionsnetzwerk Deutschland із посиланням на лист євродепутатів голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і верховному представнику ЄС із закордонної та безпекової політики Жозепу Боррелю.

"Обов'язком ЄС і країн, які є його членами, є захист російських ухилянтів і надання їм притулку", - цитує видання документ, який підписали депутати. Автори зазначили, що в 13 незаконно створених таборах на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей України утримують понад 600 росіян, які відмовилися воювати проти України.

За даними на кінець квітня, у Німеччині прохання про надання притулку подали 2485 російських чоловіків призовного віку. Рішення вже ухвалили за 814 клопотаннями: 55 відмовників з РФ отримали притулок у Німеччині, 88 - відмови, у решті випадків прохачі або відкликали заяви, або були направлені в інші країни ЄС.

Читайте також: Депутат Бундестагу: ФРН - не місце для росіян-ухилянтів від призову

Франція дозволила надавати притулок ухилянтам з РФ

Днями суд у Франції дозволив росіянам, що ухиляються від мобілізації, та дезертирам отримувати статус біженців у країні.

Таке рішення ухвалили на основі європейської директиви від 13 грудня 2011 року, яка передбачає, що статус біженця може бути наданий людині, якій загрожує переслідування або покарання за відмову нести військову службу в разі конфлікту, де можуть бути скоєні воєнні злочини.

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