Дезертири з Росії можуть отримати статус біженців у Франції

Французький суд дозволив російським ухилянтам від мобілізації на війну проти України та дезертирам отримувати статус біженців в країні.

Французький національний суд у справах притулку (CNDA) постановив, що росіяни, які ухиляються від мобілізації на війну проти України, а також ті, хто дезертирував, можуть отримати статус біженців у країні. Про це йдеться у повідомленні суду у четвер, 20 липня.

Таке рішення ухвалили на основі європейської директиви від 13 грудня 2011 року, яка передбачає, що статус біженця може бути наданий людині, якій загрожує переслідування або покарання за відмову нести військову службу в разі конфлікту, де можуть бути скоєні воєнні злочини. Згідно з міжнародним правом, "воєнні злочини" визначаються як серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені проти цивільних або ворожих комбатантів під час міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту.

Суд наголошує, що мобілізація, оголошена президентом РФ Володимиром Путіним 21 вересня 2022 року, була особливо широкою.

"Уникнути військової служби під час часткової мобілізації шляхом проходження альтернативної цивільної служби було неможливо", - постановила французька судова інстанція. Окрім того, мобілізаційних процес в Росії все ще триває і супроводжується численними порушеннями, наголошується у повідомленні суду.

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Крім того, у повідомленні зазначається, що ті, хто ухиляється від мобілізації в РФ, піддаються переслідуванню і кримінальному покаранню, яке нещодавно було посилене російським законодавством. "Усі ці висновки змусили суд постановити, що російський громадянин, призваний у рамках часткової мобілізації від 21 вересня 2022 року або примусового вербування, повинен розглядатися як такий, що був схилений до вчинення, прямо чи опосередковано, воєнних злочинів, враховуючи саму мету часткової мобілізації, неможливість відмови від мобілізаційного наказу та з урахуванням умов, в яких розгортався збройний конфлікт, який ознаменувався масштабним вчиненням воєнних злочинів різними підрозділами збройних сил Росії, чи то на підконтрольних Україні територіях чи на територіях, які нині підконтрольні російській владі", - йдеться у повідомленні суду..

Водночас у суді постановили, що для подання заявки на отримання статусу біженця недостатньо "лише перебувати в запасі". Заявник повинен довести, що він дійсно підлягає військовому обов’язку в контексті часткової мобілізації або примусового призову.

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