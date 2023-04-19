Депутат Бундестагу: ФРН - не місце для ухилянтів з РФ

Чому представник ХДС Родеріх Кізеветтер виступає за візовий "бан" для росіян та проти надання притулку ухилянтам від мобілізації на війну проти України? Інтерв'ю DW.

В інтерв'ю DW депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) пояснив, чому він виступає за візовий "бан" для росіян, проти надання притулку громадянам РФ, які ухиляються від мобілізації на війну проти України, а також закликав противників режиму Володимира Путіна чинити громадянський опір у самій Росії.

DW: Пане Кізеветтер, Ви наполягаєте на візовому "бані" для росіян, на забороні видавати їм туристичні візи для відвідування Німеччини. Ви хочете цим покарати всіх росіян за ту війну, яку Росія веде проти України?

Родеріх Кізеветтер: Більшість російського населення підтримує агресивну війну Росії проти України. А Путін використовує візові можливості для впливу, для заслання агентів впливу, а також для того, щоб російські олігархи могли підтримувати його і за межами Російської Федерації.

Родеріх Кізеветтер під час виступу з трибуни Бундестагу, січень 2022 Фото: picture alliance / Geisler-Fotopress

І тому так важливо проводити дуже суворі перевірки у кожному окремому випадку та припинити практику загальної видачі віз. Росія перебуває у стані війни зі світовим правопорядком. Населення Росії, особливо саме росіяни, колосальною більшістю підтримує цю жахливу війну. І тому неприпустимо виявляти у цьому відношенні терпимість.

Але вже й зараз молоді росіяни призовного віку стикаються із труднощами, якщо хочуть відвідати свою сестру, брата чи друзів у Німеччині. Німецьке посольство їм відмовляє у візі, побоюючись, що вони зловживуть шенгенською візою, щоб спробувати уникнути мобілізації, попросивши притулок у Німеччині. Ви вважаєте таку практику правильною?

Абсолютно правильною. Адже Німеччина однозначно стала на бік України і ми не хочемо, щоб могли виникнути конфлікти всередині нашої країни. Нехай ті росіяни, які хочуть отримати притулок, звертаються за ним до країн, які стоять на боці Росії, а не до країн "талліннської ініціативи" (країни, які підтвердили свою рішучість підтримувати Україну. - Ред.) або держав, які разом з Німеччиною та Францією надають масовану допомогу Україні. Ми не хочемо загострення нашої внутрішньополітичної ситуації. Крім того, потрібен чіткий сигнал російському населенню про те, що таке ставлення до України і світового правопорядку є неприпустимим, тому в даному випадку не може застосовуватися і право на притулок.

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Але ж цим Німеччина зачиняє двері і перед тими росіянами, які активно виступають проти режиму Путіна. Адже є програма гуманітарних віз для таких людей. Але й їм у такому разі буде утруднений шлях до Німеччини.

Їм зовсім не обов'язково їхати до Німеччини. Крім того, їм надається достатня підтримка у Грузії, Туреччині, а також у Фінляндії, Великобританії та Канаді. Слід мати на увазі, що, крім Польщі, Німеччина прийняла найбільше біженців з України - понад мільйон. Ми готові прийняти й більше. І ми не хочемо, щоб агресивність, яка вже частково відчувається, поширилася на інші верстви суспільства.

Крім того, потрібний сигнал, у тому числі і поміркованим росіянам. Сотні тисяч покинули країну, далеко не всі через незгоду з Путіним, багато хто й зі зручності. Особливо жахливо, що у цій війні проти України беруть участь етнічні меншини Росії. Жителі Санкт-Петербурга та Москви довгий час ухилялися від мобілізації.

Ми хочемо показати росіянам, насамперед етнічним росіянам, що це і фашистська війна, етнічно принизлива щодо національних меншин у самій Росії, які платять своєю кров'ю найвищу ціну у цій жахливій війні.

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Але хіба не на користь країн, у тому числі й на користь Німеччини, які надають допомогу Україні, сприяти тому, щоб якнайменше громадян Росії йшли на цю війну, ухилялися від мобілізації? Адже кожен росіянин, який не пішов на цю війну, йде на користь країнам, які підтримують Україну. Чи я не правий?

Це правильно. Але слід нагадати і про дуже важкі суспільні обставини в самій Росії та спонукати цих молодих людей об'єднатися для громадянського опору, а не залишати своїх співвітчизників напризволяще. Що ж це за громадянська позиція, коли ухиляєшся від призову до армії та водночас від можливості організувати опір у самій Росії та просто комфортно емігруєш на Захід?

А ще гірше раз у раз бачити, як дружини російських олігархів фланують торговими вулицями Берліна і Парижа, витрачають гроші, вилучені у бідного російського населення, у фешенебельних бутиках у той час, коли їхні чоловіки несуть відповідальність за війну проти України. Повторю. Потрібний чіткий сигнал і поміркованим росіянам, щоб їм стало зрозуміло: вони мають інше завдання крім виїзду з країни. Таким чином вони лише полегшують Путіну його справу.