Bloomberg: РФ хоче набрати на війну 400 тисяч контрактників

Кремль вирішив не проводити другу хвилю мобілізації, а завербувати для участі у війні сотні тисяч контрактників, стверджують джерела агентства Bloomberg.

Росія має намір протягом 2023 року залучити до участі у війні проти України до 400 тисяч контрактників, повідомило в п'ятницю, 24 березня, агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, тим самим Кремль розраховує уникнути ще однієї обов'язкової мобілізації. На тлі підготовки до президентських виборів 2024 року адміністрація президента РФ Володимира Путіна не хоче знову починати мобілізацію, оскільки та "похитнула довіру населення", пише Bloomberg.

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400 тисяч контрактників - недосяжна мета?

Кампанія з набору контрактників уже розпочалася, а регіональні чиновники отримали квоти і почали розсилати повістки потенційним добровольцям, стверджує видання. Насамперед службу за контрактом пропонують сільським жителям і ветеранам минулих воєн, розповіли співрозмовники Bloomberg. При цьому кілька джерел видання зізнаються, що мета в 400 тисяч контрактників є недосяжною.

У березні жителям десятків російських регіонів почали приходити повістки до військкомату. За словами російських правозахисників, у більшості випадків людям пропонується з'явитися для "уточнення даних". Уже у військкоматі чоловікам нав'язують підписання контракту, розповіли юристи. Цю інформацію підтвердив, зокрема, депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв.

Обіцянка закінчення мобілізації

Мобілізація, оголошена в Росії у вересні минулого року, завершилася в листопаді - але лише на словах. Оголосивши про її закінчення, Путін наголосив, що не буде підписувати відповідний указ. Це стало приводом для розмов про можливу другу хвилю призову. У Кремлі заявляють, що не обговорюють таких планів. Під час мобілізації минулого року російська влада призвала на війну близько 300 тисяч людей.

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