Профспілки нарікають на бюрократію у ФРН для інтеграції біженців з України

Голова правління Об'єднання німецьких профспілок (DGB) Ясмін Фахімі (Yasmin Fahimi) нарікає через бюрократичні перепони під час інтеграції українських біженців.

В інтерв'ю медіагрупі Funke, оприлюдненому в неділю, 22 травня, вона пояснила, що перш ніж українські біженці зможуть скористатися послугами, які пропонуються державою, вони повинні відвідати імміграційний офіс і підтвердити своє перебування в Німеччині, а потрібна для цього особиста зустріч може відбутися лише за кілька тижнів. Протягом періоду очікування існує велика небезпека того, що біженці отримають "іноді незаконні пропозиції щодо роботи", застерегла Фахімі.

Глава профспілок закликала державу не розглядати українців як вирішення проблеми нестачі кваліфікованих працівників у Німеччині, оскільки неможливо передбачити, як довго вони пробудуть у ФРН. "Той, хто думає, що проблему кваліфікованих робітників у Німеччині можуть вирішити українці, помиляється", - сказала Фахімі, засудивши такий підхід.

На її думку, зараз головне - допомогти біженцям, серед яких "багато добре освічених людей, яких можна швидко та легко інтегрувати у німецький ринок праці". "Це збагачення для нас і для біженців", - зазначила глава DGB.

З 1 червня люди, які приїхали до Німеччини з України, автоматично отримують право на основні пільги, які дають їм доступ до підтримки центрів зайнятості в пошуку роботи та мовних курсів.

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Визнання дипломів про освіту та спрощені умови вступу до вишів

Напередодні міністерка освіти ФРН закликала прискорити визнання професійних кваліфікацій українців, аби прискорити їхню інтеграцію на німецькому ринку праці. Вона зауважила, що для роботи важливі мовні навички, тож влада ФРН підтримує безкоштовні онлайн-курси в освітніх центрах для дорослих.

Крім того, за її словами, Німеччина зміцнює співпрацю з міністерством освіти та науки України, щоби дати можливість українським дітям отримати атестат про закінчення школи, який визнається в Україні.

У квітні повідомлялося, що у ФРН спростили умови вступу в німецькі університети для українських випускників, які приїхали до Німеччини через війну, розв'язану Росією. Нововведення стосуються й тих, хто розпочав навчання в українському виші, але через війну не закінчив перший курс.