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Ситуація на ринку праці ФРН дещо покращується
Ситуація на ринку праці ФРН дещо покращуєтьсяФото: Rainer Weisflog/imago images
ЕкономікаНімеччина

У Німеччині зріс рівень безробіття

Валерій Сааков
32 хв. тому

Ситуація на ринку праці в Німеччині залишається стабільною, однак у лютому число безробітних трохи зросло, повідомили у Федеральній службі зайнятості.

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Упродовж лютого 2023 року в Німеччині дещо зросла кількість безробітних. Про це свідчать оприлюднені в середу, 1 березня, дані Федеральної служби зайнятості. Згідно з офіційними підрахунками, в лютому число безробітних становило 2,62 мільйона - на чотири тисячі більше, порівняно з січнем цього року.

Утім, якщо брати за основу показник лютого 2022 року, то тут погіршення значно істотніше - на 192 тисячі більше безробітних, ніж за аналогічний торішній місяць, кажуть у відомстві. Наведений показник не враховує вплив притоку біженців на статистику незайнятого населення, уточнюється в повідомленні.

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Загалом рівень безробіття в лютому 2023 року становив 5,7 відсотка, що відповідає показнику за січень цього року, запевняють чиновники.

Показники зайнятості покращуються

Водночас у Німеччині й надалі зростає кількість зайнятого населення. Згідно з даними відомства, в лютому число зайнятих становило 45,57 мільйона осіб, що на 454 тисячі більше за торішній показник, а також на 64 тисячі перевищує показник за перший місяць поточного року. Кількість працівників, які сплачують внески на соціальне страхування, також зросла аналогічним чином, випливає з даних служби зайнятості.

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Так само залишається високим попит на робочу силу. У лютому в відомстві зареєстрували на 44 тисячі вакансій менше, ніж торік. "Однак загалом попит на персонал і надалі залишається на порівняно високому рівні", - констатували в відомстві.

Хоча чиновники визнають і той факт, що в Німеччині помітно збільшилася кількість короткострокових робочих місць.

Міграційний фактор дедалі вагоміший

Тим часом міністр праці ФРН Губертус Гайль (Hubertus Heil) зазначив, що вже тепер "прикметно, що більшість додаткових працівників мають іноземне громадянство". На цьому тлі він пообіцяв подальші додаткові стимули з боку федерального уряду для імміграції до ФРН висококваліфікованих працівників.

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