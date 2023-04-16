У ФРН дефіцит кваліфікованих кадрів сягнув рекордного рівня

Інститут німецької економіки не фіксував такого дефіциту фахівців у ФРН з 2010 року. Особливо Німеччині бракує медиків, вчителів, вихователів, соцпрацівників та програмістів.

У ФРН нестача кваліфікованих кадрів сягнула рекордного рівня, попри нинішні порівняно низькі темпи розвитку економіки. Торік у Німеччині через відсутність відповідних кандидатів серед безробітних вакантними залишалися понад 630 тисяч робочих місць, повідомив Інститут німецької економіки (IW) у неділю, 16 квітня. Це пікове значення за весь час спостережень від 2010 року.

Особливо дефіцит кадрів відчувався у галузі соціальної допомоги, освіти та виховання, а також у будівництві, архітектурі та у сфері інженерних систем, де вакантними залишалися в середньому шість із десяти місць. Нестача на рівні вище середнього спостерігалася також у галузі природознавства, географії та інформатики.

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Незакриті вакансії

За даними IW, три з десяти робочих місць залишалися вакантними у сфері комерційних послуг, торгівлі, збуту, готельного бізнесу та туризму. Експерти водночас наголошують, що у такому разі нестача кадрів пояснюється ще й ефектом затримки після обвалу в сфері послуг на тлі пандемії COVID-19.

Нині у Німеччині дуже потрібні фахівці з вищою освітою у сфері інформатики, електротехніки, планування будівельних робіт та контролю за їх виконанням. Тут, за даними IW, вакантними залишаються дев'ять із десяти робочих місць.

Експерти переконані, що без імміграції проблеми Німеччини із нестачею кваліфікованих фахівців не вирішити.

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