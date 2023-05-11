Німеччина - більше не країна інженерів?

Дефіцит кваліфікованих кадрів став вже нормальним явищем. Однак це може мати фатальні наслідки для німецької економіки. Чи допоможе міграція вирішити проблему?

Чи то енергетика, електротехніка, інформатика, машинна і транспортна автоматика, цивільна інженерія чи будівельні технології - кожен, хто шукає роботу інженера в Німеччині, має щоразу ширший вибір. На 100 претендентів у четвертому кварталі 2021 року було 387 вакансій. Через рік їх було вже 471. Це зростання майже на 22 відсотки.

Наприкінці 2022 року в Німеччині було загалом 170 300 вакансій для інженерів. Галузева Асоціація німецьких інженерів (VDI) попереджає, що дефіцит кваліфікованих працівників відчутний в усіх галузях. Деякі громадські будівельні проєкти зараз простоюють або взагалі не можуть бути розпочаті, проєкти з цифровізації теж поки відійшли на другий план.

Читайте також: Ринок праці: які фахівці будуть потрібні Німеччині через 20 років

Більше пенсіонерів, менше студентів

І все це відбувається у Німеччині, яку десятиліттями вважали "країною інженерів", і знаній в усьому світі своїми технологічними ноу-хау? "У минулому ми фактично жили за рахунок добротних людських ресурсів, у цьому була наша перевага", - коментує інженер Дітер Вестеркамп (Dieter Westerkamp), який очолює відділ цивільних технологій у VDI. Але стає дедалі більше пенсіонерів і менше студентів. "Погано, що ситуація і не покращиться, адже дають про себе знати демографічні зміни", - пояснює він.

Дітер Вестеркамп застерігає, що далі буде тільки гірше Фото: VDI e.V.

На профільних інженерних спеціальностях кількість першокурсників помітно знижується. У 2016 році 143 400 молодих людей почали вивчати так звані предмети MINT, тобто математику, інформатику, природничі науки та технології, а в 2022 році таких було лише 125 600. "Як наслідок, у найближчі роки можна очікувати значного зменшення кількості випускників", - каже економіст з Інституту німецької економіки (IW) в Кельні Аксель Плюннеке (Axel Plünnecke).

Це відбувається на тлі одночасного зростання потреби в інженерах, особливо в галузі кліматичних технологій і продуктів. В опитуванні IW 43 відсотки компаній сказали, що їм знадобиться більше інженерів у майбутньому, і 63 відсотки сказали, що потребуватимуть більше ІТ-експертів.

Читайте також: Німеччина страждає від дефіциту фахівців

Похмурі перспективи

Дітер Вестеркамп попереджає, що промисловість уже бере до уваги дефіцит кадрів. "Від промисловості ми чуємо заяви про те, що дефіцит кваліфікованих працівників у Німеччині у майбутньому є фактом, який не дуже піддається змінам. Такою є реальність".

Це підриває позиції Німеччини як місця для ведення бізнесу. "Якщо промисловці знатимуть, що в інших країнах ситуація не така, то буде важко їх переконати інвестувати у ФРН у майбутньому, і це матиме фатальні наслідки. Ми не можемо собі цього дозволити", - додає він. На кону благополуччя країни.

Читайте також: На роботу до Німеччини - шанс для інженерів!

Термінова потреба в іноземних кваліфікованих працівниках

Вестеркамп каже, що цю прогалину неможливо закрити без масового залучення кваліфікованих працівників з-за кордону. З кінця 2012 року по вересень 2022 року кількість іноземних працівників у інженерних професіях зросла на 126,5 відсотка до приблизно 105 000 осіб. Кожен десятий інженер у ФРН - іноземного походження. Але цього далеко недостатньо.

Політики визнають наявність проблеми і зараз зайнялися реформою міграційного законодавства. "Так, федеральний уряд має стратегію залучення кваліфікованої робочої сили, складовою якої також є трудова міграція. Ми в VDI це дуже вітаємо, але повинні ще раз докладніше все вивчити, щоб переконатися, що це справді втілюється. В іншому разі, розвиток піде у хибному напрямку", - говорить Вестеркамп.

Читайте також: Кадровий голод у Німеччині: яких фахівців бракує і чи допоможуть мігранти

Все впирається у бюрократію

Бюрократичні перепони знайомі кожному підприємцеві, який хоче найняти закордонного спеціаліста. Вестеркамп знає багато таких прикладів. "Минає сім місяців, перш ніж індійському фахівцеві, а в даному разі інженеру, дадуть дозвіл працювати у Німеччині. Це такі часові рамки, які ми не можемо собі дозволити, інші країни можуть бути швидшими у привабленні такого працівника".

Читайте також: У Німеччині хочуть прискорити визнання профкваліфікації українців

Університети як теплиці

Німецькі університети, і перш за все технічні, мають великий потенціал для приваблення закордонних студентів, які опановують інженерні та ІТ-професії. Про це свідчить і статистика за регіонами. Там, де є технічні університети, працює і більше середньої кількості інженерів. Частка іноземних інженерів особливо динамічно зросла за останні десять років.

Технічний університет у Хемніці експериментує з VR-технологіями Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Це пояснюється тим, що до спалаху пандемії COVID-19 до технічних університетів Німеччини вступало на навчання дедалі більше іноземних студентів. "Було важко в період пандемії, але тепер нам знову треба залучати більше іноземних студентів", - закликає Вестеркамп.

Читайте також: Як у Німеччині допомагають студентам і науковцям з України

Менторська програма

Навчатися - це одне, а зробити так, щоб готові фахівці залишилися тут працювати - інше. Половина іноземних випускників вищих навчальних закладів залишають Німеччину відразу після навчання "і, так би мовити, забирають із собою отримані тут знання". За цих людей, приваблених чималими зусиллями, треба більше боротися, вимагає Вестеркамп.

У Північному Рейні-Вестфалії на заході ФРН VDI працює над пілотним проєктом, у якому члени асоціації виступають менторами для іноземних колег на їхньому шляху у світ кар'єри та суспільної інтеграції. Без патерналізму, запевняють у VDI. "З тими, хто недавно прибув до ФРН, вони разом відвідують різні заходи. Ми хочемо, щоби це справді відбувалося системно і цілеспрямовано", - каже Вестеркамп.

Читайте також: Німеччина активно шукає працівників

Потрібно більше гостинності

Крім того, розробляються програми цільового навчання та підвищення кваліфікації, які "мають збудувати мости до технологій майбутнього". Також важливо створювати "міжнародні групи", своєрідні мережі, чи клуби за інтересами, через які згодом буде легше залучати інших мігрантів інженерних професій.

Інженер Вестеркамп вважає, що це завдання для всього суспільства. "Нам справді потрібна культура гостинності з прийому іноземних працівників. Нам потрібні ці люди, інакше в майбутньому це негативно позначиться на якості життя в Німеччині", - застерігає він.