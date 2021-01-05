 Ринок праці: які фахівці будуть потрібні Німеччині через 20 років | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.01.2021

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Економіка

Ринок праці: які фахівці будуть потрібні Німеччині через 20 років

Що чекає на німецький ринок праці? Де буде дефіцит, а де - надлишок кадрів? Німецькі аналітики зазирнули на 20 років уперед і зробили прогноз з урахуванням пандемії.

У найближчі роки роботи у сфері інформаційних технологій у Німеччині буде вкрай багато

У найближчі роки роботи в сфері інформаційних технологій у Німеччині буде вкрай багато

Здавалося б, під час пандемії COVID-19 складно робити які-небудь прогнози. І передбачити її довгостроковий вплив на стратегію підприємств і поведінку роботодавців дослідники з Боннського інституту професійного навчання (BIBB) та Інституту дослідження ринку праці і кар'єри (IAB) в Нюрнберзі не беруться. У короткостроковій же перспективі на відновлення економіки після протиепідемічних обмежень вони відводять два роки. Але навіть за всіх негативних наслідків кризи вирішальними для німецького ринку праці вони вважають інші чинники: демографічну ситуацію й економічні структурні перетворення. Як це позначиться на кадровій політиці? Погляньмо на їхній звіт із прогнозом.

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Більше літніх людей, більше медиків

Дослідники з Бонна і Нюрнберга зробили модельні розрахунки на найближчі 20 років. У своєму прогнозі вони врахували кілька вже зараз очевидних тенденцій. Перша - демографічна. Загалом кількість жителів Німеччини до 2040 року навіть трохи зросте і складе близько 83,7 мільйона осіб. При цьому тривалість життя населення в Німеччині збільшується. Відповідно, працездатне населення скоротиться на 5,2 мільйона осіб.

Разом з демографічними змінами дедалі більшого значення набуватиме питання охорони здоров'я, а медики і персонал з догляду за хворими та людьми похилого віку будуть найбільш працевлаштованою групою. Старіння населення призведе до того, що більшість працівників у 2040 році будуть зайняті у сфері охорони здоров'я й соціального забезпечення.

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Збільшення частки літніх людей у населенні Німеччини зробить професію доглядальників за старими та хворими ще більш затребуваною

Збільшення частки літніх людей у населенні Німеччини зробить професію доглядальників за старими та хворими ще більш затребуваною

Промисловість - у мінусі, сфера послуг - у плюсі

У своїх розрахунках дослідники взяли до уваги заплановані зміни в економіці й політиці: заходи, передбачені кон'юнктурним пакетом для пожвавлення економіки, а також кліматичним пакетом, ухваленими урядом ФРН у 2020 році. Враховано було й поведінку споживачів, яка призвела до пожвавлення інтернет-торгівлі та зростання кількості дозволів на експлуатацію електроавтомобілів.

Важливе значення для ринку праці матиме й інша тенденція, що намітилася останнім часом. У структурі зайнятості населення Німеччини спостерігається поступове зміщення від промисловості у бік сфери послуг. У майбутньому цей тренд посилиться. Але в обробній промисловості доведеться скорочувати кадри майже на півтора мільйона. Позначиться на ситуації і скорочення експортної динаміки, а також необхідність підлаштовуватися під нові реалії в автомобільній промисловості.

Бум, що спостерігається у будівельній сфері, за прогнозами дослідників, у довгостроковій перспективі спаде. Знову-таки причиною тому стане демографія - нові будинки і квартири вже не будуть потрібні у такій великій кількості. Через це скоротиться і попит на представників будівельних спеціальностей. Невелике скорочення спостерігатиметься і у сфері виробництва товарів. Менше зайнятих буде у роздрібній торгівлі (на відміну від інтернет-торгівлі), а також у сфері сервісного обслуговування автомобілів.

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Робітник під час встановлення електробатареї на фабриці Volkswagen

Виробництво електроавтомобілів - виклик для німецької автопромисловості. На фото - робітник під час встановлення електробатареї на фабриці Volkswagen

Кадрова політика і німецька географія

У різних федеральних землях Німеччини ситуація з дефіцитом або надлишком трудових кадрів складатиметься по-різному. Інтерес становлять дані про те, у яких сферах зараз спостерігається найвища зайнятість у регіональному розрізі. На півночі це сільське та лісове господарство, а також рибний промисел. На півдні, у Баварії і Баден-Вюртемберзі, багато людей працюють у сфері обробної промисловості. У східній частині Німеччини - у будівельній галузі, сферах соціального забезпечення та адміністративного управління. У Берліні, як і Гамбурзі, велика частка працівників припадає на сферу ділових послуг. У німецькій столиці більше фахівців, ніж у середньому по країні, зайняті у сфері розваг, відпочинку та освіти, а також у творчих професіях.

Беручи до уваги регіональну специфіку, автори доповіді беруться передбачити, що скорочення промисловості позначиться на зменшенні числа робочих місць перш за все на сході (за винятком Берліна) і півдні країни. У Північному Рейні-Вестфалії й Саарі знадобиться менше персоналу у металургії. Структурні зміни не вплинуть на Берлін та Гамбург - тут число зайнятих тільки зростатиме.

Зайнятість у німецькій промисловості у найближчі роки буде поступово зменшуватися

Зайнятість у німецькій промисловості у найближчі роки буде поступово зменшуватися

Попит на фахівців за сферами

Одна сфера точно буде в явному виграші від структурних змін. Уже зараз взятий Німеччиною курс на цифровізацію продемонстрував нестачу фахівців у сфері інформаційних технологій. Попит на кадри у сфері IT-послуг тільки посилиться.

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Час на пошук відповідного кандидата на вакансію до 2040 року збільшиться на чотири дні - роботодавцям у середньому буде потрібно до 73 днів. Найскладніше заповнити незайняті робочі місця буде у таких сферах, як мехатроніка, енергетика і електротехніка, інформаційні та комунікаційні технології, медицина, велнес, догляд за тілом і медична техніка, до того ж по всій Німеччині. Уже в минулому році на пошук персоналу за цими напрямками йшло найбільше часу. Сьогодні медики потрібні перш за все на сході Німеччини, у Баварії, Північному Рейні-Вестфалії та землі Рейнланд-Пфальц. Фахівці з мехатроніки та електроніки - у Баварії і східних землях. IT-спеціалісти - у Берліні, Гамбурзі та Саксонії.

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Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування

  • Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Позитивний список

    Професії, вказані у позитивному списку (Positivliste) Федерального агентства з працевлаштування, передбачають наявність початкової або середньої професійної освіти. Іноземці не з ЄС можуть працювати за ними в Німеччині. Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

  • Робота з металом

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Робота з металом

    У Німеччині спостерігають дефіцит кадрів у професіях, пов’язаних із металом. Передусім, бракує кваліфікованих робочих із нарізання металу, технологів-монтажників металевих конструкцій, майстрів-зварювальників, механіків-інструментальників

  • Електронна автоматизація

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Електронна автоматизація

    Професії, які передбачають роботу з автоматизованими системами управління, також входять у "позитивний список". Слюсар-механік, спеціаліст з електроніки, промисловий технолог - цих спеціалістів німецьким фірмам дозволяють запрошувати з країн, які не входять до складу ЄС.

  • Будівництво

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Будівництво

    Через будівельний бум Німеччина активно залучає з-закордону спеціалістів із контролю на будівельних майданчиках, фахівців, які спеціалізуються на укладанні плитки, паркету, мулярів, теслярів, покрівельників, спеціалістів з установки жалюзі тощо.

  • Фахівці із прокладання каналів

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Фахівці із прокладання каналів

    Бракує і фахівців з підземних будівельних робіт, будівництва каналів та прокладання тунелів, а також робочих з укладання асфальту та прокладання рейкових шляхів.

  • Сантехніка, опалення, вентиляція

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сантехніка, опалення, вентиляція

    Потрібні спеціалісти з монтажу та експлуатації систем опалення, внутрішніх сантехнічних пристроїв, кондиціонування повітря та вентиляції, технології, які працюють зі системами електронної автоматизації охолоджувальних установок, фахівці, які спеціалізуються на закладанні камінів і печей, бляхарі та водопровідники.

  • Сфера транспорту

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера транспорту

    Наявний і дефіцит машиністів та водіїв вантажного транспорту, техніків обслуговування транспортних засобів, спеціалістів із ремонту кузовів, роботі з металевими конструкціями у сфері будівництва вантажних автомобілів, а також механіків-сільгосптехніків.

  • Медицина

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Медицина

    Дедалі більше потрібні операційні медсестри, а також середній медичний персонал у сфері надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивного догляду, геріатрії, онкології, нефрології, паліативної медицини або реабілітації. Бракує акушерок, фізіотерапевтів та педіатрів, спеціалістів із виготовлення протезно-ортопедичної, реабілітаційної та слухової техніки.

  • Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.

  • Вимоги до іноземців

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Вимоги до іноземців

    Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.

    Автор: Тетяна Вайнман


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