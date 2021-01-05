Ринок праці: які фахівці будуть потрібні Німеччині через 20 років

Здавалося б, під час пандемії COVID-19 складно робити які-небудь прогнози. І передбачити її довгостроковий вплив на стратегію підприємств і поведінку роботодавців дослідники з Боннського інституту професійного навчання (BIBB) та Інституту дослідження ринку праці і кар'єри (IAB) в Нюрнберзі не беруться. У короткостроковій же перспективі на відновлення економіки після протиепідемічних обмежень вони відводять два роки. Але навіть за всіх негативних наслідків кризи вирішальними для німецького ринку праці вони вважають інші чинники: демографічну ситуацію й економічні структурні перетворення. Як це позначиться на кадровій політиці? Погляньмо на їхній звіт із прогнозом.

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Більше літніх людей, більше медиків

Дослідники з Бонна і Нюрнберга зробили модельні розрахунки на найближчі 20 років. У своєму прогнозі вони врахували кілька вже зараз очевидних тенденцій. Перша - демографічна. Загалом кількість жителів Німеччини до 2040 року навіть трохи зросте і складе близько 83,7 мільйона осіб. При цьому тривалість життя населення в Німеччині збільшується. Відповідно, працездатне населення скоротиться на 5,2 мільйона осіб.

Разом з демографічними змінами дедалі більшого значення набуватиме питання охорони здоров'я, а медики і персонал з догляду за хворими та людьми похилого віку будуть найбільш працевлаштованою групою. Старіння населення призведе до того, що більшість працівників у 2040 році будуть зайняті у сфері охорони здоров'я й соціального забезпечення.

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Збільшення частки літніх людей у населенні Німеччини зробить професію доглядальників за старими та хворими ще більш затребуваною

Промисловість - у мінусі, сфера послуг - у плюсі

У своїх розрахунках дослідники взяли до уваги заплановані зміни в економіці й політиці: заходи, передбачені кон'юнктурним пакетом для пожвавлення економіки, а також кліматичним пакетом, ухваленими урядом ФРН у 2020 році. Враховано було й поведінку споживачів, яка призвела до пожвавлення інтернет-торгівлі та зростання кількості дозволів на експлуатацію електроавтомобілів.

Важливе значення для ринку праці матиме й інша тенденція, що намітилася останнім часом. У структурі зайнятості населення Німеччини спостерігається поступове зміщення від промисловості у бік сфери послуг. У майбутньому цей тренд посилиться. Але в обробній промисловості доведеться скорочувати кадри майже на півтора мільйона. Позначиться на ситуації і скорочення експортної динаміки, а також необхідність підлаштовуватися під нові реалії в автомобільній промисловості.

Бум, що спостерігається у будівельній сфері, за прогнозами дослідників, у довгостроковій перспективі спаде. Знову-таки причиною тому стане демографія - нові будинки і квартири вже не будуть потрібні у такій великій кількості. Через це скоротиться і попит на представників будівельних спеціальностей. Невелике скорочення спостерігатиметься і у сфері виробництва товарів. Менше зайнятих буде у роздрібній торгівлі (на відміну від інтернет-торгівлі), а також у сфері сервісного обслуговування автомобілів.

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Кадрова політика і німецька географія

У різних федеральних землях Німеччини ситуація з дефіцитом або надлишком трудових кадрів складатиметься по-різному. Інтерес становлять дані про те, у яких сферах зараз спостерігається найвища зайнятість у регіональному розрізі. На півночі це сільське та лісове господарство, а також рибний промисел. На півдні, у Баварії і Баден-Вюртемберзі, багато людей працюють у сфері обробної промисловості. У східній частині Німеччини - у будівельній галузі, сферах соціального забезпечення та адміністративного управління. У Берліні, як і Гамбурзі, велика частка працівників припадає на сферу ділових послуг. У німецькій столиці більше фахівців, ніж у середньому по країні, зайняті у сфері розваг, відпочинку та освіти, а також у творчих професіях.

Беручи до уваги регіональну специфіку, автори доповіді беруться передбачити, що скорочення промисловості позначиться на зменшенні числа робочих місць перш за все на сході (за винятком Берліна) і півдні країни. У Північному Рейні-Вестфалії й Саарі знадобиться менше персоналу у металургії. Структурні зміни не вплинуть на Берлін та Гамбург - тут число зайнятих тільки зростатиме.

Зайнятість у німецькій промисловості у найближчі роки буде поступово зменшуватися

Попит на фахівців за сферами

Одна сфера точно буде в явному виграші від структурних змін. Уже зараз взятий Німеччиною курс на цифровізацію продемонстрував нестачу фахівців у сфері інформаційних технологій. Попит на кадри у сфері IT-послуг тільки посилиться.

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Час на пошук відповідного кандидата на вакансію до 2040 року збільшиться на чотири дні - роботодавцям у середньому буде потрібно до 73 днів. Найскладніше заповнити незайняті робочі місця буде у таких сферах, як мехатроніка, енергетика і електротехніка, інформаційні та комунікаційні технології, медицина, велнес, догляд за тілом і медична техніка, до того ж по всій Німеччині. Уже в минулому році на пошук персоналу за цими напрямками йшло найбільше часу. Сьогодні медики потрібні перш за все на сході Німеччини, у Баварії, Північному Рейні-Вестфалії та землі Рейнланд-Пфальц. Фахівці з мехатроніки та електроніки - у Баварії і східних землях. IT-спеціалісти - у Берліні, Гамбурзі та Саксонії.

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