Як пандемія вплинула на шанси знайти роботу в ІТ у Німеччині

Пандемія COVID-19 не могла не позначитися й на ринку праці. У сфері інформаційних технологій попит традиційно перевищує пропозицію. Через викликану коронавірусом кризу таких вакансій у Німеччині стало менше, але попит залишається високим. Наприкінці 2020 року загальна кількість вакансій в ІТ-сфері сягнула в країні 86 тисяч. Що це означає?

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Пандемія і новий закон: що змінилося для сфери ІТ

Спочатку - погана новина. Це майже на третину менше, ніж у минулому році. А тепер - хороша. Навіть при такому суттєвому скороченні попиту через пандемію, він, все одно, залишається дуже високим. У 2019 було досягнуто історичного максимуму: 124 тисячі вакансії. Як показує актуальне дослідження німецького об'єднання підприємств цифрової економіки Bitkom, сім з десяти підприємств в усіх галузях відчувають дефіцит ІТ-кадрів. І на пошук таких фахівців йде дедалі більше часу: сьогодні пошук фахівця на вакансію в сфері інформаційних технологій забирає пів року.

З 1 березня 2020 року в Німеччині чинним є новий закон про полегшення працевлаштування для кадрів з країн, що не входять до Євросоюзу. Відносно ІТ-фахівців зробили навіть більший виняток: іноземні спеціалісти в цій сфері з рівнем німецького хоча б B1 (або знаннями англійської, якщо це робоча мова) можуть працювати, навіть без підтвердження власного диплому у Німеччині, - їм досить мати щонайменше три роки досвіду роботи в своїй сфері (за останні сім років) і трудовий договір з зарплатою не менше певної суми.

Німецька мова - вже необов'язковий, але важливий фактор

"Те, що новий закон не ставить знання німецької мови для ІТ-фахівців головною умовою для працевлаштування, звичайно, істотно розширило можливості компаній при пошуку співробітників", - каже Ліза Аллеґра Маркерт (Lisa Allegra Markert), експертка з ринку праці з об'єднання підприємств цифрової економіки Bitkom. Тільки за рахунок фахівців на внутрішньому ринку попит у 86 тисяч спеціалістів закрити не вийде. Тому німецькі компанії хочуть і повинні залучати на роботу іноземців. Головною перешкодою для німецького роботодавця залишаються бюрократичні бар'єри.

Специфіка вакансій для ІТ-фахівців полягає саме в терміновості, зазначає Маркерт: "Людина потрібна на конкретний проєкт, у якого є терміни для здачі, і часу для зволікання немає. Але в реальності часто доводиться чекати. І ще одна проблема, яка виникла через пандемію, - доки посольства й консульства в країнах, з яких могли б приїхати потенційні співробітники, не зможуть працювати в нормальному режимі, процес оформлення віз сильно ускладнений, і фахівці з цих країн не можуть приїхати на роботу. Або це можливо, але тільки для дуже обмеженого числа спеціалістів". Як підкреслює німецька експертка, шанси на працевлаштування в Німеччині у ІТ-фахівців хороші, і вони не залежать від того, з якої країни людина намагається влаштуватися на роботу.

Попри пандемію, home office не замінить роботу в звичному офісі остаточно

Новий закон суттєво полегшив працевлаштування для кваліфікованих фахівців. Однак результати дослідження Bitkom показують, що знання німецької мови залишаються, якщо і не головним, то важливим критерієм: дев'ять з десяти підприємств називають його необхідною умовою. Від претендентів як ніколи чекають високого рівня володіння так званими м'якими навичками - soft skills: надійність, вміння працювати в команді, аналітичне мислення. Менш затребувані навички міжкультурної комунікації, але німецькі роботодавці будуть раді, якщо кандидат ними володіє.

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Хто потрібен на німецькому ринку IT

Найбільшим попитом продовжують користуватися розробники програмного забезпечення. Кожне друге підприємство, що розмістило вакансію в сфері інформаційних технологій в 2020 році, шукало саме ІТ-архітекторів. За інформацією Bitkom, найбільш популярними мовами програмування зараз є JavaScript, HTML, R і SAS, Java, Python, C++.

На другому місці популярних спеціальностей знаходяться системні адміністратори: кожне третє підприємство шукає фахівців для управління і адміністрування систем. Трійку найбільш потрібних фахівців закривають експерти з аналізу масивів даних (Data Scientist). Менш популярними є вакансії консультантів, фахівців з ІТ-безпеки.

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Пандемія COVID-19 продемонструвала, яку роль діджиталізація грає в економіці й суспільстві. Без інформаційних технологій важко уявити собі ефективну роботу будь-якої сфери. Також саме під час пандемії стався швидкий перехід до гнучких моделей: підприємства відкрили для своїх співробітників можливості віддаленої роботи. Багато ІТ-фахівців можуть виконувати свої обов'язки, не виходячи з дому.

Можливо, віддалена робота стане нормою, і тоді потреба в фізичному залученні кадрів до країни зникне? "Віддалена робота, home office, - все це має сенс в пандемію. У звичайні часи компанії сильно зацікавлені в тому, щоб співробітники працювали на місці й інтегрувалися в команди. Це дуже важливо для корпоративної культури, для командного духу, для успіху, зрештою. Це, звичайно, не означає, що після викликаної коронавірусом кризи усі відразу матимуть повернутися в офіси, але два-три дні на тиждень роботи на робочому місці у компанії - вже було б великою перевагою. Якщо співробітник залишається в іншій країні, на іншому континенті , - це недолік", - впевнена Маркерт.