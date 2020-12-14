Найкращі німецькі фірми для ЛГБТ-співробітників

Жіночі квоти у радах директорів, збільшення кількості співробітників з міграційними корінням - від великих німецьких компаній очікують дедалі активнішої політики щодо забезпечення різноманіття кадрів у трудових колективах на противагу дискримінації. А які зусилля докладають для залучення на роботу геїв, лесбійок, бісексуалів і трансгендерних людей? Відповідь на це питання дало дослідження, проведене серед 30 компаній, що входять в індекс DAX. Його ініціатором стала берлінська сервісна компанія Uhlala Group, що займається соціальною та трудовою інтеграцією представників спільноти ЛГБТ. Так хто ж лідирує у складеному нею рейтингу?

За різноманіття у трудових колективах

Як виявилося, найбільше націлена на залучення на роботу фахівців з кола представників сексуальних меншин компанія SAP - виробник програмного забезпечення для організацій. Вона зайняла у рейтингу перше місце. Згідно з підсумками дослідження Uhlala Group, у порівнянні з іншими німецькими концернами, що входять в індекс DAX, у штаті SAP найвища частка ЛГБТ-співробітників. В аналогічному рейтингу ця компанія лідирувала і торік.

Німецькі фірми взяли курс на різноманіття у трудових колективах

На другому місці за кількістю співробітників з кола представників сексуальних меншин - фінансовий конгломерат Deutsche Bank. Третю позицію посідає концерн Siemens. У топ-5 також увійшли компанії BMW і Baiersdorf. Замикає рейтинг концерн E.on - найбільша енергетична компанія Німеччини. А передостаннє місце зайняла ріелторська компанія Deutsche Wohnen - провідна у даній сфері в Європі.

Хай там як, а понад половина компаній набрала більше 50 відсотків можливих балів. І це - свідчення того, що питання, пов'язані з поповненням штату за рахунок співробітників з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, і політика диверсифікації трудових колективів у даний час стоять на порядку денному в німецьких роботодавців, зазначає глава правління Uhlala Group Стюарт Кемерон (Stuart Cameron).

Водночас він змушений констатувати: кількість компаній, які набрали понад 70 відсотків балів, обмежилася лише п'ятьма підприємствами. А це говорить про те, що тема інтеграції представників сексуальних меншин у німецьких концернах ще довго залишатиметься актуальною.

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ЛГБТ-питання до роботодавців

Кожній з охоплених дослідженням компаній було поставлено 53 запитання. Зокрема питали про те, чи існує у даній фірмі співтовариство ЛГБТ і чи надають йому підтримку, чи пропонуються для співробітників відповідні роз'яснювальні семінари, яких заходів вживають для формування шанобливого ставлення у колективі і боротьби з дискримінацією, чи використовується в компанії гендерно-нейтральна мова.

Останнім часом тема "diversity" (з англійської - диверсифікація, різноманіття) набуває дедалі більшої значущості, оскільки увагу до неї зараз активно привертають впливові люди зі світу фінансів. Так, американська інвестиційна група Blackstone навіть заявила, що надалі має намір купувати мажоритарні пакети акцій лише тих компаній, керівний склад яких достатньою мірою диверсифікований. Згідно з її заявою, Blackstone співпрацюватиме лише з тими підприємствами, де кожен третій член правління яких, кажучи простою мовою, "не є білим гетеросексуальним чоловіком".

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Проти дискримінації

З одного боку, компаній, де роблять ставку на різноманіття у колективі, у Німеччині стає дедалі більше. З іншого - багато представників ЛГБТ-спільноти вважають за краще замовчувати на роботі свою сексуальну орієнтацію. Причому особливо нелегко доводиться трансгендерним людям. Як показали результати опитування, проведеного Німецьким інститутом економічних досліджень (DIM) спільно з університетом Білефельда, 30 відсотків зайнятих у німецьких компаніях ЛГБТ-співробітників піддаються на роботі дискримінації.

Серед трансгендерних людей таких навіть більше 40 відсотків. Як зізналися респонденти, найчастіше вони стають жертвами мобінгу, об'єктами недоречних сексистських жартів. Тому близько третини представників сексуальних меншин у німецьких фірмах не наважуються відкрито говорити колегам про свою сексуальну орієнтацію. У Федеральному відомстві у боротьбі з дискримінацією таку ситуацію вважають неприйнятною і закликають німецьких роботодавців до того, щоб вони підтримували різноманітність у колективі, а у випадках дискримінації співробітників негайно вживали заходів.