Дослідження: Майже половина українців у ФРН надкваліфіковані

Станом на весну 2023 року в середньому 18 відсотків працездатних українських біженців у Німеччині мали роботу. Втім майже половина працевлаштованих українців у ФРН - надкваліфіковані для роботи, яку виконують.

Близько 68 відсотків українських біженців працездатного віку в Німеччині мають вищу освіту, ще 16 відсотків - професійну кваліфікацію, йдеться в дослідженні Інституту досліджень ринку праці та професійної підготовки, оприлюдненому в четвер, 3 серпня. Станом на весну 2023 року в середньому 18 відсотків працездатних українських біженців мали роботу - на один процентний пункт більше, ніж під час першої хвилі опитування восени 2022. Притому серед тих, хто живе в Німеччині рік і більше, частка працевлаштованих зросла до 28 відсотків.

Лише 39 відсотків працевлаштованих у Німеччині українців зайняті повний робочий день, тоді як 36 відсотків працюють неповний робочий день. 18 відсотків мають часткову зайнятість, ще п'ять відсотків навчаються, а два - проходять практику. Водночас майже половина працевлаштованих біженців з України у Німеччині - надкваліфіковані для роботи, яку вони виконують.

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Заробітна плата українців у ФРН менша за середню

Між тим, як йдеться у дослідженні, середній місячний заробіток українців, працевлаштованих на повний робочий день, становить 2 550 євро, що значно нижче середнього заробітку всіх штатних працівників у Німеччині, який становить 3516 євро.

Інтеграція українських біженців на ринок праці є складнішою для жінок, особливо для тих, які мають малих дітей, ніж для чоловіків: жінки мають вищий ризик залишитися безробітними або бути працевлаштованими нижче свого кваліфікаційного рівня. Вони також менше заробляють, йдеться у дослідженні.

Водночас, з огляду на високий рівень участі у мовних та інтеграційних курсах і виражене бажання працевлаштуватися, "після завершення курсів слід очікувати прискореної інтеграції", зазначила представниця дослідницького відділу Інституту Юлія Косякова.

"Тепер ми повинні повністю використовувати потенціал. Ми повинні інвестувати в мовні курси на просунутому рівні, інші заходи кваліфікації та консультування щодо ринку праці та сприяти соціальній активності", - зазначила вона.

Дослідження провели методом репрезентативного опитування близько шести тисяч українських біженців працездатного віку від 18 до 64 років, які перебувають у Німеччині з лютого 2022 року.

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