У ФРН визнали проблеми з програмою зайнятості для українців

Через несприятливу кон'юнктуру програма зайнятості біженців з України в Німеччині поки не принесла відчутних результатів, визнають чиновники. Наразі у ФРН працює 170 тисяч із 840 тисяч українців працездатного віку.

Запроваджена три місяці тому програма Job-Turbo, покликана прискорити інтеграцію українських біженців у Німеччині на ринку праці країни, поки не призвела до відчутних успіхів. Про це повідомляє газета Rheinische Post із посиланням на Федеральне агентство з праці (ВА) у п'ятницю, 2 лютого.

Частка українок, які в січні нинішнього року знайшли роботу (1,2 відсотка), виявилася навіть нижчою за торішні 1,7 відсотка. Серед українських чоловіків цей місячний показник також скоротився з 3,4 відсотка у січні 2023-го до 2,4 відсотка у січні цього року. Такі дані наводяться у звіті ВА про зайнятість біженців у Німеччині.

Причиною такої ситуації уповноважений у ВА щодо реалізації програми Даніель Терценбах (Daniel Terzenbach) назвав несприятливу кон'юнктуру, що ускладнює працевлаштування. За його словами, у січні безробіття загалом зросло на 200 тисяч осіб у річному вираженні.

Однак той факт, що у найслабшій групі на ринку праці, до якої належать і біженці, які не володіють вільно німецькою мовою, безробіття значно не зростає, вже можна вважати позитивним сигналом, зазначив Терценбах.

За його даними, жінки становлять 68 відсотків усіх біженців з України, які живуть у Німеччині. "Кожна третя з них - з дітьми, організувати нагляд за якими дуже важко. Тож інтеграція жінок на ринку праці відбувається набагато важче, ніж у чоловіків", - каже уповноважений.

Нині у Німеччині перебуває 2,4 мільйона біженців працездатного віку, з них приблизно 840 тисяч - з України. Загалом 750 тисяч біженців працевлаштовані з пакетом соціального страхування, зокрема 170 тисяч українців.

Програма Job-Turbo має допомогти знайти роботу тим біженцям, які ще не зайняті на ринку праці. У випадку з українцями йдеться про приблизно пів мільйона людей. Ще близько 600 тисяч - біженці зі ще восьми країн.

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