Шольц воліє пришвидшення працевлаштування українців у ФРН

Багато українців, які отримують у ФРН соцдопомогу від держави, можуть і повинні працювати, вважає канцлер Шольц. Утім, для цього потрібні поступки й з боку працедавців, а також зменшення бюрократичних перепон, каже він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав пришвидшити працевлаштування в Німеччині сотень тисяч українських біженців, які прибули до ФРН з лютого 2022 року. Відповідну заяву Шольц зробив у суботу, 7 вересня, під час діалогу з громадянами, який влаштувала його партія СДПН у місті Тельтові, що розташоване у виборчому окрузі Шольца в землі Бранденбург. Шольц брав участь у заході як депутат Бундестагу, зазначає агенція Reuters.

На тлі цього Шольц зазначив, що нещодавно число біженців-українців, котрі працевлаштувалися в ФРН, зросло до понад 200 тисяч - насамперед завдяки так званій урядовій програмі Jobturbo, що уможливлює певні поступки для українських біженців, особливо щодо мінімально необхідного для працевлаштування рівня знання німецької мови та інших вимог. "Але їх було б на кілька сотень тисяч більше, якщо можна так чітко сказати. Тож я волів би, щоб (біженці-українці. - Ред.) працювали", - пояснив канцлер, якого цитує Reuters.

Поради Шольца українцям, котрі шукають роботу в ФРН

Крім того, очільник німецького уряду також порадив тим українцям, котрі бажають працевлаштуватися в ФРН, визнати той факт, що не завжди їм може вдатися одразу працювати за фахом.

Так само можна було б змиритися з тим, що спочатку працювати доведеться лише неповний робочий день, пояснив Шольц. Такі явища - поширена практика в інших країнах і могли б так само застосовуватися в Німеччині, вважає він.

Федеральні землі та працедавці теж могли б допомогти українцям працевлаштуватися

Водночас Шольц закликав федеральні землі та працедавців відповідальніше ставитися до питання працевлаштування українців. За його словами, у федеральних землях існує забагато паралельних відомств з визнання професійних кваліфікацій і дипломів. "Це безглуздя. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб зменшити кількість таких центрів", - запевнив він.

Приміром, той факт, що з двох тисяч українських лікарів, які воліли б працювати в Німеччині, лише 120 отримали дозвіл на це, - просто неприйнятно, вважає Шольц. На тлі цього канцлер закликав працедавців: "Придивіться до людей, погляньте, чи це вдасться (працевлаштувати вихідців з України. - Ред.) Щодо сертифікатів і підтверджених дипломів, то їх можна було б донести згодом, переконаний Шольц.

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Дебати в Німеччині щодо безробіття серед біженців-українів

Ці заяви Шольца пролунали на тлі жвавих дебатів у ФРН щодо того, що значна частина українських біженців, прийнятих у Німеччині, й досі отримують соціальні виплати замість того, щоб працювати. Серед причин, які нерідко лунають у таких дискусіях, - щедрий розмір соцдопомоги, а також вимога опанувати німецьку мову на належному рівні на мовних курсах чи брак місць для догляду за малолітніми дітьми.

Станом на липень 2024 року в Німеччині перебувало понад мільйон українських біженців, котрі втекли до ФРН з початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року, пише Reuters.