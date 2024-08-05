Що означає прострочений паспорт для українців у Німеччині

Українські біженці-чоловіки в Німеччині навряд чи отримають від німецьких органів документи замість прострочених паспортів України. Аргумент: вони можуть поїхати в Україну. Що це означає на практиці?

Німецька федеральна земля Гессен першою в країні офіційно повідомила, що не видаватиме українським чоловікам призовного віку німецькі замінники закордонних паспортів, якщо термін дії українського документа збіг. Принаймні таким, за запевненням міністерки внутрішніх справ землі, соціал-демократки Гайке Гофманн (Heike Hofmann), буде загальне правило, яким послуговуватимуться відомства у справах іноземців у різних громадах Гессену.

Про те, що видача замінників паспортів українцям із простроченими документами навряд чи стане загальною практикою в Німеччині, різні офіційні особи говорили відтоді, як українська влада у квітні вирішила припинити видавати закордонні паспорти українським чоловікам від 18 до 60 років через консульські установи за кордоном. Новою стала радше чітка аргументація з боку влади однієї з німецьких федеральних земель. "Вони (українські чоловіки. - Ред.) здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби", - процитували німецькі ЗМІ відповідь міністерки на запит фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" у земельному парламенті Гессену.

Їхати в Україну і служити в армії - допустимо

Такий підхід гессенської влади привітали політики в Бундестазі як із владних лав, так і з опозиції. Однопартієць Гофманн, депутат від соціал-демократів, які входять до урядової коаліції в Німеччині, Джо Вайнґартен, який відповідає у фракції за питання оборони, назвав гессенське правило щодо українських чоловіків "розумним". "Не може бути так, що одні українці підставляють голову у важкій оборонній боротьбі, а інші ухиляються від цього обов'язку тут у Німеччині", - цитує депутата берлінське видання Tagesspiegel.

Аби отримати закордонний паспорт, українські чоловіки мобілізаційного віку зобов'язані їхати в Україну Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Один із керівників фракції опозиційного ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei), у свою чергу, вказав на те, що "Україна потребує цих чоловіків", аби "успішно захиститися від Росії". Депутат нагадав, що попри це усі українці, включно з чоловіками мобілізаційного віку, які втекли від війни до Німеччини, отримали гуманітарний захист у країні. "Утім, чому ми маємо видавати їм замінники документів, якщо вони не отримують паспортів від своєї власної країни, незрозуміло", - цитує Фрая Tagesspiegel.

У федеральному міністерстві внутрішніх справ Німеччини, коментуючи ситуацію на запит DW, вказують на німецьке міграційне законодавство. У положенні щодо перебування іноземців у Німеччині (Aufenthaltsverordnung) зазначено, що замінник закордонного паспорта громадянину іншої країни може бути видано тільки в тому разі, якщо він не в змозі отримати документ у власної країни за виконання допустимих умов. Серед допустимих умов отримання паспорта від органів власної країни положення прямо називає "проходження військової служби" та виконання "інших допустимих громадянських обов'язків". При цьому є поправка: умови проходження військової служби іноземцем у своїй країні так само мають бути допустимими.

Прострочений паспорт не впливає на тимчасовий захист у Німеччині

На запитання DW, чи не бачать у міністерстві суперечності цього положення захисту від війни, який мають українці в Німеччині, і чи не є такий підхід дискримінаційним на підставі віку та статі людини, у міністерстві прямо не відповідають. Там лише зазначають: "Прострочений закордонний паспорт не впливає на тимчасовий захист на підставі параграфа 24 міграційного закону, адже гарантований захисний статус не втрачається через прострочений паспорт". Простими словами: якщо український чоловік мобілізаційного віку отримав тимчасовий гуманітарний захист у Німеччині, а термін дії його паспорта збіг, на сам статус у Німеччини це жодним чином не впливає. Наразі тимчасовий захист для українських біженців у Німеччині чинний до 4 березня 2025 року. Згідно з рішенням Євросоюзу, його має бути подовжено ще на рік.

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Українці, які приїхали до Німеччини після 24 лютого 2022 року, отримали в країні тимчасовий захист Фото: Trappe/Caro/picture alliance

При цьому в німецькому федеральному міністерстві вказали, що обговорювали питання документів для українських чоловіків мобілізаційного віку з земельної владою. Саме до компетенції федеральних земель належать справи іноземців. Видання Tagesspiegel опитало профільні міністерства у кількох німецьких землях, у жодному з них не повідомили, що видають чи планують видавати замінники паспортів українським чоловікам. Утім, всюди зазначили, що у кожному конкретному випадку потрібно перевіряти, чи можна тому чи іншому чоловіку видати замінник паспорта, чи ні. Приміром, у міністерстві біженців та інтеграції найбільш густонаселеної землі Німеччини - Північного Рейну-Вестфалії - повідомили, що наразі немає "жодних приписів щодо питання допустимості умов отримання паспортів" українськими чоловіками мобілізаційного віку, цитує видання.

Що говорять правозахисники в Німеччині

У німецькій правозахисній організації ProAsyl, яка відстоює права біженців та шукачів притулку, в розмові з DW звернули увагу на те, що останніми днями до організацій допомоги біженцям в Німеччині вже зверталися стурбовані своєю подальшою долею українські біженці. Головний меседж правозахисників для українців: відсутність дійсного паспорта не загрожує їм втратою права жити, працювати і подорожувати Німеччиною, якщо вони вже отримали тимчасовий гуманітарний захист. Натомість аби їздити за межі Німеччини, їм потрібен дійсний паспорт. І якщо документ прострочений, то подорожувати за межі країни чоловіки мобілізаційного віку не зможуть. Проблеми в них можуть виникнути також, приміром, якщо вони захочуть зареєструвати шлюб у Німеччині, адже й для цього потрібен чинний паспорт. Утім, у ProAsyl радять чоловікам, яким конче потрібен документ і які не готові повертатися до України для отримання закордонного паспорта, все одно простити в німецьких органів про відповідний замінник і - в разі ймовірної відмови - намагатися добитися цього правовим шляхом.