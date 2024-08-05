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СуспільствоНімеччина

Лікарям з України можуть дозволити завершити медосвіту у ФРН

Дмитро Шварц
5 серпня 2024 р.

Федеральний уряд ФРН розглядає законодавчу поправку, яка дозволить українським лікарям, які не завершили медичну освіту, продовжити навчання в Німеччині.

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Лікарям з України можуть дозволити завершили медосвіту у Німеччині
На визнання медичного диплома, отриманого в країнах поза ЄС, в Німеччині чекають від 15 місяців до трьох роківФото: Patrick Seeger/dpa/picture alliance

Уряд Німеччини хоче полегшити доступ лікарів-початківців з України до німецького ринку праці. За даними Федерального міністерства охорони здоров'я, наразі федеральний уряд розглядає законодавчу поправку, яка дозволить українським лікарям, які не завершили медичну освіту, продовжити навчання в Німеччині. Наразі готується відповідна поправка до ліцензійних умов для лікарів, передає видання Zeit-online.

Однак це не торкнеться лікарів, які вже завершили навчання. Згідно з повідомленням німецького міністерства, для видачі ліцензій на лікарську діяльність (Berufserlaubnis) федеральними землями не потрібно жодних законодавчих змін з боку уряду.

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1400 лікарів з України очікують визнання кваліфікації у ФРН

За даними німецьких ЗМІ, щонайменше 1674 українських лікарів, які покинули Україну через повномасштабне вторгнення РФ, подали заявки на отримання ліцензії на практику в Німеччині. Проте з лютого 2022 року лише 187 заявок були схвалені, тоді як 1402 все ще перебувають на стадії розгляду.

За словами голови правління Німецького товариства лікарень Ґеральда Ґасса (Gerald Gass), ситуація є критичною.

Тривалість очікування апробації однак не є винятково тривалою саме для українців. Зазвичай, від часу подання відповідних заявок лікарями з країн, що не входять до Європейського Союзу, до отримання дозволу минає від 15 місяців до трьох років.

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