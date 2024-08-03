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1400 лікарів з України очікують визнання кваліфікації у ФРН

Євгенія Наконечна
3 серпня 2024 р.

Понад 1600 українських лікарів, які втекли від війни Росії проти України, подали у ФРН заявки на отримання дозволу здійснювати лікарську діяльність. 1400 заявок досі розглядають.

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На визнання медичного диплома, отриманого в країнах поза ЄС, в Німеччині чекають від 15 місяців до трьох років
На визнання медичного диплома, отриманого в країнах поза ЄС, в Німеччині чекають від 15 місяців до трьох роківФото: Patrick Seeger/dpa/picture alliance

Понад 1600 українських лікарів подали заявки на отримання дозволу на здійснення лікарської діяльності у Німеччині від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, повідомляють німецькі ЗМІ. Проте близько 1400 заявок досі перебувають на розгляді. Голова правління Німецького товариства лікарень Геральд Ґасс (Gerald Gass) зазначив, що ситуація є критичною, передає dlf у суботу, 3 серпня.

Досі було схвалено лише 187 заявок, повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag, яке опитало компетентні органи всіх федеральних земель. Ці дані базуються на відповідях з 14 земель, землі Бремен і Гессен надали лише неповні дані.

Тривалість очікування апробації однак не є винятково тривалою саме для українців. Зазвичай від часу подання відповідних заявок лікарями з країн, що не входять до Європейського Союзу, до отримання дозволу минає від 15 місяців до трьох років, нагадує dlf.

Ґасс: "Потрібна справжня кампанія з дебюрократизації"

Голова правління Німецького товариства лікарень заявив Welt am Sonntag, що "масштабна бюрократія паралізує процес визнання кваліфікацій лікарів". Зараз необхідна "справжня кампанія з дебюрократизації", наголосив він. На "бюрократичних бар'єрах та кадрово виснажених органах федеральних земель" також наголошує голова медичної асоціації Marburger Bund Сюзанне Йона (Susanne Johna).

Політик: "Українські лікарі можуть бути цінною підтримкою"

"Німецька система охорони здоров’я потерпає від катастрофічної нестачі робочої сили, українські лікарі можуть бути для нас цінною підтримкою", - сказав газеті політик від партії Зелених з питань охорони здоров’я Янош Дамен (Janosch Dahmen ). Проте він бачить проблему в організації процесу на рівні федеральних земель: велика кількість нерозглянутих заявок свідчить, що чинні процедури визнання кваліфікацій є дисфункціональними, надто складними та бюрократичними. При цьому медична освіта в таких сусідніх європейських країнах, як Україна, цілком відповідає стандартам країн ЄС, зазначив Дамен.

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