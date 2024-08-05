"Мам, повітряна тривога!" Як у ФРН лікують дітей з Охматдиту

Німеччина прийняла вже 10 дітей з пошкодженої російським ракетним ударом лікарні "Охматдит". DW відвідала одного маленького пацієнта з України, котрий лікується в Мюнхені.

Десятеро дітей з України з дитячого онкологічного відділення були евакуйовані до Німеччини після нападу Росії на найбільшу дитячу лікарню України 8 липня. Один з них - дворічний Дмитрик з Умані. Хлопчик вже розпочав курс лікування від раку в Мюнхені. Його родина покладає великі надії на терапію. DW відвідала дитину, котра разом зі своєю мамою, перебуває в дитячому лікувальному центрі клініки Мюнхен-Швабінґ.

"Вибух на Лук'янівці попередив про небезпеку"

У маленького Дмитра діагностували гострий лейкоз в червні цього року, він одразу розпочав лікування в київській дитячій лікарні "Охматдит". "Була можливість лікування почати за кордоном, але свідомо вибрали "Охматдит", тому що вважаємо, що цей заклад надає лікування європейського рівня", - розповідає мама хлопчика Оксана Галак.

Дитяча лікарня "Охматдит" після російського ракетного обстрілу 8 липня 2024 року Фото: privat

На момент удару російської ракети по дитячій лікарні в Києві Оксана з Дмитриком перебували на кухні будівлі на другому поверсі. Жінка згадує, що перемістися туди з палати їх змусив вибух, що спершу пролунав в районі Лук'янівки.

Того дня внаслідок влучання російської ракети в "Охматдит" загинули двоє дорослих, зокрема лікарка. Понад 30 людей, включно з вісьмома дітьми, дістали поранення. У лікарні був вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус кардіологічного центру.

Читайте також: "Немає гіршого за вбивство дітей": репортаж зі зруйнованого РФ "Охматдиту"

Евакуація за кордон

Через дев'ять днів після удару Дмитро та Оксана виїхали з України в рамках міжнародної евакуаційної місії. Вдома залишається чоловік Оксани та двоє старших синів.

Оксана Галак з Дмитриком в евакуаційному автобусі перед виїздом до Німеччини Фото: DW

Загалом до клінік Німеччини було доставлено 10 важкохворих дітей. Маленьких пацієнтів транспортували з України спеціально обладнаними автобусами. Спершу - до Польщі. Звідти - норвезьким евакуаційним літаком до Німеччини, а далі - до різних міст на півдні і заході ФРН.

У дорозі дітей з батьками супроводжували медики. Під час подорожі доводилося дотримуватися вкрай суворих правил, адже йшлося про пацієнтів з ослабленим імунітетом.

Лікування у Німеччині

І от уже майже два тижні Дмитрик - пацієнт онкологічного відділення дитячого лікувального центру клініки Мюнхен-Швабінг. Мама і син мешкають у квартирі поруч з лікарнею, разом зі ще однією сім'єю з України. Це житло тимчасове, поки їм знайдуть квартиру для постійного проживання.

Головний корпус лікарні Мюнхен-Швабінг, де в дитячому центрі лікується 2-річний Дмитро з України Фото: Anna Savchuk/DW

Сім'я задоволена умовами і готовністю місцевих лікарів допомогти. "Нас прийняли дуже гарно, тут дуже привітний персонал, вони дуже переймаються нашою ситуацією, розуміють, що ми вимушені були пережити такі складні моменти", - каже жінка.

"Пацієнт має позитивний прогноз"

Оксана вірить, що лікування в Німеччині допоможе синові одужати. "Лікарі роблять всі обстеження, які потрібні. Вони справді все перевіряють, але вони роблять це паралельно з лікуванням", - каже мама Дмитрика, але додає, що хвороба не так легко піддається.

Тутешні лікарі кажуть, що шанси у маленького пацієнта високі. "Загалом він має позитивний прогноз при його захворюванні, якщо зараз вдасться добре провести терапію", - каже головна лікарка-онкологиня дитячого центру клініки Мюнхен-Швабінг Ірене Тайхерт фон Люттіхау (Irene Teichert von Lüttichau). Вона наголошує, що оперативно евакуювати хлопчика, безумовно, було "правильним рішенням".

Головна лікарка-онкологиня дитячого лікувального центру клініки Мюнхен-Швабінг Ірене Тейхерт фон Люттіхау Фото: Anna Savchuk/DW

Дмитрик не перший постраждалий від війни пацієнт з України, якого прийняла ця клініка після лютого 2022 року. За словами Тайхерт фон Люттіхау, відділення онкології дитячої клініки за потреби готове прийняти ще дітей, які постраждали внаслідок удару.

Війна в Україні

Попри гарні умови, матір з сином все ще звикають до нового місця. "Я досі не можу розслабитися в плані повітряних тривог. У мене оця така звичка організованості, що мають бути напоготові всі основні речі, які треба швидко підхопити: документи, якась водичка…", - ділиться з DW Оксана.

Життя в умовах війни в Україні, коли постійно лунають повітряні тривоги, наклало свій відбиток і на Дмитрика. "Коли у нас була можливість трошки виходити на вулицю, і десь якийсь звук чимось схожий на повітряну тривогу, він одразу каже: "Мамо, повітряна тривога!", - розповідає Оксана. За її словами, дворічний Дмитрик також боїться цивільних літаків, що пролітають над Мюнхеном. А ще хлопчик сумує за домівкою: "Сьогодні він уперше… він прокинувся й каже: "Мам, я хочу туди, де ракета все поламала".

Оксана з Дмитриком в палаті дитячої клініки Мюнхен-Швабінг Фото: Anna Savchuk/DW

Свій третій день народження хлопчик зустрічатиме тут. Адже на лікуванні в Німеччині Дмитрику доведеться провести від шести місяців до декількох років. Точний термін залежатиме від перебігу терапії, здоров'я Дмитрика і планів сім'ї. "Я мрію про той день, коли мені скажуть, що ви абсолютно здорові, і наші рідні будуть зустрічати нас в Україні", - сподівається мама Дмитрика.

Діти з "Охматдиту" лікуються в Німеччині, Австрії та Швейцарії

Німеччина пообіцяла виділити понад 10 мільйонів євро на реконструкцію київської лікарні лікарні "Охматдит" і взяла на себе зобов'язання прийняти частину постраждалих дітей. Евакуація відбувається в рамках механізму цивільного захисту ЄС.

За словами координатора програми Medevac МОЗ України Армана Качаряна, заявки на медичну евакуацію за кордон подали 27 сімей, 6 з яких батьки відкликали. "На щастя, нам не довелося евакуювати всіх дітей з "Охматдиту", ми зможемо забезпечити їх необхідною медичною допомогою в Україні", - каже Качарян.

Станом на початок серпня з України евакуювали 17 дітей, які лікувалися в "Охматдиті": 10 - до Німеччини, п'ятьох - до Австрії, двох - до Швейцарії. Серед евакуйованих переважно діти з онкологічними захворюваннями, а також декілька дітей з вродженими вадами і рідкісними захворюваннями. Загалом же в рамках механізму цивільного захисту ЄС Німеччина прийняла вже майже 1150 пацієнтів з України, з них 790 військових і близько 320 цивільних пацієнтів.