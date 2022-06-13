 Mедсестри з України отримують роботу в Німеччині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Mедсестри з України отримують роботу в Німеччині (відео)

Медсестри, які виїхали з України через війну, працевлаштовуються у лікарнях ФРН. Роботодавці охоче допомагають їм опанувати німецьку, бо сподіваються, що українки залишаться й допоможуть боротися з нестачею медперсоналу.

Третина сестринського персоналу в ФРН приїжджає з-за кордону

Третина сестринського персоналу в ФРН приїжджає з-за кордону

Чимало жінок працювали медсестрами в Україні - поки війна не змусила їх утікати за кордон. Зараз у Німеччині вони хочуть і далі працювати за своїм фахом. Але для цього їм потрібна додаткова підготовка. Яка саме і чи збираються українки залишитися у ФРН?

DW.COM

Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (відео)

До Німеччини прибуло понад 360 тисяч українців - втікачів від війни. Німеччина пропонує їм дозвіл на роботу. Усе, що необхідно знати про роботу для українських біженців у Німеччині, у добірці DW.  

Біженці у Німеччині: "Мріємо повернутися додому, до Маріуполя"

Поки біженці зі звільнених регіонів поступово повертаються до України, українці з окупованого Донбасу продовжують прибувати до Німеччини після виснажливої втечі з пекла війни. Історії двох сімей з Маріуполя.  

З якими труднощами стикаються українські біженки в ЄС

Від пошуку гідної роботи до захисту репродуктивного здоров'я, - щоб вирішити ці проблеми українських біженок у ЄС, їхній голос треба почути, вважають експерти.  

Німецькі медики лікуватимуть в Україні тяжко поранених

ФРН підтримає Україну в лікуванні тяжко поранених, заявив Лаутербах під час візиту до країни. Він прибув із командою хірургів та лікарів швидкої допомоги, які допоможуть у створенні центрів лікування травм та опіків.  

Також за темою

Німецькі роботодавці охоче допомагають українкам у сподіванні, що ті допоможуть боротися з нестачею медперсоналу в ФРН.

Mедсестри з України отримують роботу в Німеччині (13.06.2022) 13.06.2022

Медсестри, які виїхали з України через війну, працевлаштовуються у лікарнях Німеччини. Роботодавці охоче допомагають їм у сподіванні, що українки залишаться й допоможуть боротися з нестачею медперсоналу в ФРН.

Реклама

Докладно

Еммануель Макрон і Маріо Драгі

"Дракрон" - дует Драгі та Макрон. Новий центр сили ЄС?

На тлі війни в Україні серед у ЄС посилилися розбіжності. Чи стануть Франція та Італія конкурентами Німеччини?  

Нафтопереробний завод Газпрому у Москві

Війна не заважає РФ заробляти мільярди на енергоносіях

Найбільше російські енергоносії купували Китай та Німеччина, підрахували експерти.  