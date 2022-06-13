Mедсестри з України отримують роботу в Німеччині (відео)

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Медсестри, які виїхали з України через війну, працевлаштовуються у лікарнях ФРН. Роботодавці охоче допомагають їм опанувати німецьку, бо сподіваються, що українки залишаться й допоможуть боротися з нестачею медперсоналу.
Чимало жінок працювали медсестрами в Україні - поки війна не змусила їх утікати за кордон. Зараз у Німеччині вони хочуть і далі працювати за своїм фахом. Але для цього їм потрібна додаткова підготовка. Яка саме і чи збираються українки залишитися у ФРН?
До Німеччини прибуло понад 360 тисяч українців - втікачів від війни. Німеччина пропонує їм дозвіл на роботу. Усе, що необхідно знати про роботу для українських біженців у Німеччині, у добірці DW.
Поки біженці зі звільнених регіонів поступово повертаються до України, українці з окупованого Донбасу продовжують прибувати до Німеччини після виснажливої втечі з пекла війни. Історії двох сімей з Маріуполя.
Від пошуку гідної роботи до захисту репродуктивного здоров'я, - щоб вирішити ці проблеми українських біженок у ЄС, їхній голос треба почути, вважають експерти.