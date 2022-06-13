Mедсестри з України отримують роботу в Німеччині (відео)

Чимало жінок працювали медсестрами в Україні - поки війна не змусила їх утікати за кордон. Зараз у Німеччині вони хочуть і далі працювати за своїм фахом. Але для цього їм потрібна додаткова підготовка. Яка саме і чи збираються українки залишитися у ФРН?