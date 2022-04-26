 Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.04.2022

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Економіка

Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (відео)

До Німеччини прибуло понад 360 тисяч українців - втікачів від війни. Німеччина пропонує їм дозвіл на роботу. Усе, що необхідно знати про роботу для українських біженців у Німеччині, у добірці DW.

Німецька залізниця пропонує українцям спеціальні програми з працевлаштування

Німецька залізниця пропонує українцям спеціальні програми з працевлаштування

Дозвіл на роботу українці отримують автоматично з тимчасовим дозволом на проживання в Німеччині, який видають у відомстві у справах іноземців. Тимчасовий документ, а пізніше посвідка на проживання має містити запис "Працевлаштування дозволено". Маючи такий документ, українці можуть офіційно шукати роботу в Німеччині. DW зібрала найважливіше про працевлаштування українських біженців у Німеччині:

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Докладно

Німецька залізниця пропонує українцям спеціальні програми з працевлаштування

Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (відео)

Усе, що необхідно знати про роботу для українських біженців у Німеччині, у добірці DW.  

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