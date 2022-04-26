Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (відео)

Дозвіл на роботу українці отримують автоматично з тимчасовим дозволом на проживання в Німеччині, який видають у відомстві у справах іноземців. Тимчасовий документ, а пізніше посвідка на проживання має містити запис "Працевлаштування дозволено". Маючи такий документ, українці можуть офіційно шукати роботу в Німеччині. DW зібрала найважливіше про працевлаштування українських біженців у Німеччині: