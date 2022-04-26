Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (відео)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
До Німеччини прибуло понад 360 тисяч українців - втікачів від війни. Німеччина пропонує їм дозвіл на роботу. Усе, що необхідно знати про роботу для українських біженців у Німеччині, у добірці DW.
Дозвіл на роботу українці отримують автоматично з тимчасовим дозволом на проживання в Німеччині, який видають у відомстві у справах іноземців. Тимчасовий документ, а пізніше посвідка на проживання має містити запис "Працевлаштування дозволено". Маючи такий документ, українці можуть офіційно шукати роботу в Німеччині. DW зібрала найважливіше про працевлаштування українських біженців у Німеччині:
Німеччина переживає нині найбільший наплив біженців із 2015 року. Експерти попереджають про можливі проблеми з освітою та інтеграцією на ринку праці.
Федеральні землі отримали сотні заяв на працевлаштування від українських вчителів. Багато земель уже працевлаштували освітян зі знаннями української, пише видання Welt am Sonntag.