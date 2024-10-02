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У Німеччині змінюють умови виплат соцдопомоги безробітним

Сергій Куприков | Степан Смишляєв
2 жовтня 2024 р.

Новий законопроєкт, розроблений німецьким урядом, має на меті спонукати одержувачів соціальної допомоги працевлаштуватись.

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Ярмарок вакансій для українських біженців у Німеччині
Нові правила отримання соцдопомоги у ФРН мають спонукати безробітних працевлаштуватисяФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Уряд Німеччини погодив законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld (українською - "гроші для громадян"). Про це повідомив у середу, 2 жовтня, міністр праці ФРН Губертус Гайль (Hubertus Heil).

Зміни ще має розглянути німецький парламент (Бундестаг). Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року.

Скорочення виплат за відмову від роботи

Реформа, зокрема, передбачає, що одержувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30 відсотків скоротять розмір виплат. Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30 відсотків протягом одного місяця.

Також заплановані санкції щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Центри зайнятості повинні повідомляти правоохоронним органам про своїх клієнтів, які, ймовірно, працюють і при цьому отримують соцвиплати.

До трьох годин їзди на роботу

За новими правилами, для одержувача соцдопомоги має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання.

Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо вона більша - то до трьох годин.

Шанси для шукачів роботи без знання мови

Водночас зміни передбачають певні стимули для людей, які погано говорять німецькою.

Роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо нададуть роботу біженцям, які погано володіють німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування, а потім спрямують їх на мовні курси за фахом.

Це положення має слугувати реалізації програми прискореного та полегшеного працевлаштування біженців, ухваленої урядом у 2023 році. Представляючи програму торік, Губертус Гайль заявив: "Мовний бар'єр знижується. Настав час іти працювати".

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