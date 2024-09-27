Норвегія більше не надаватиме прихисток усім українцям

Віднині вихідці з шести західноукраїнських областей не отримуватимуть автоматично статус тимчасового захисту в Норвегії. Міграційний орган країни вважає ці регіони "безпечними".

Влада Норвегії більше не надаватиме автоматично статус тимчасового захисту усім українським біженцям. Про це повідомила у п'ятницю, 27 вересня, міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель під час пресконференції. За її словами, Норвегія не може приймати непропорційно велику частку переміщених осіб у порівнянні з подібними країнами, такими як країни Північної Європи.

"Міграція в Норвегію мусить бути контрольованою та сталою і не мусить ставати непропорційно вищою, ніж у країнах, з якими ми природним чином порівнюємо себе, скажімо, у скандинавських країнах", - сказала норвезька міністерка, цитує пресслужба уряду Норвегії .

За даними норвезької влади, впродовж останніх двох з половиною років ця скандинавська країна з населенням 5,6 мільйона жителів, прийняла близько 85 тисяч українських біженців. У Осло наголошують, що ця кількість - значно вища порівняно кількістю біженців, яких прийняли сусіди Норвегії. Дотепер влада Норвегії надавала статус тимчасового захисту всім без винятку українцям, не беручи до уваги те, з якого саме регіону походять заявники.

Нові правила для мешканців західних регіонів України

Натомість відтепер імміграційні органи Норвегії розглядатимуть в індивідуальному порядку запити про тимчасовий захист мешканців наразі шести областей на заході України. Йдеться про Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Рівненську області, які за оцінками Директорату з питань імміграції (UDI) Норвегії вважаються "безпечними", оскільки розташовані далеко від лінії фронту. У норвезькому уряді пояснюють, що ці регіони важаються "безпечними" в розрізі законодавства про надання притулку - тобто загроза на цих територіях не сягає такої міри, щоб будь-хто, хто там перебуває, відповідав критеріям для міжнародного захисту.

В уряді Норвегії пояснюють, що пішли на нинішнє посилення правил надання притулку українцям через те, що значна кількість біженців створює додаткове навантаження на житловий фонд, сферу й заклади охорони здоров'я, а також на школи й дитсадки в деяких містах і громадах скандинавської країни, пише AFP.

Мель також зазначила, що останнім часом "зростає частка" українських шукачів притулку, котрі є "чоловіками, в тому числі багато - призовного віку", в той час, коли Україна відчуває проблеми з мобілізацією до війська для боротьби з російським наступом, додає агенція.

У норвезькому уряді також повідомили, що цьогоріч до країни прибуло на 40 відсотків менше біженців з України, ніж торік, однак останніми тижнями кількість біженців зростає.

Крім того, українці, які приїжджають до Норвегії, повинні вивчити норвезьку мову, знайти роботу та освіту, наголосила міністерка зайнятості та інтеграції Тоньє Бренна.

Водночас в Осло наголошують, що Норвегія й надалі підтримуватиме Україну в її оборонній боротьбі проти російської агресії.