У Норвегії набула чинності заборона на в'їзд туристів з РФ

У Норвегії у середу, 29 травня, набула чинності заборона на в'їзд для громадян Росії, метою яких є туризм або інші поїздки, які не мають першочергової важливості. Обмеження, які уряд в Осло анонсував цю минулого тижня, поширюються як на тих, хто має візи, видані Норвегією до обмеження візової практики навесні 2022 року, так і на візи, видані іншими країнами Шенгенської угоди.

Винятки передбачені для тих росіян, які в'їжджають в Норвегію, аби відвідати близьких родичів, які проживають там, а також для громадян Росії, які будуть працювати або вчитися в Норвегії або інших країнах Шенгенської угоди, пояснили в уряді.

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Норвегія припинила видачу туристичних віз росіянам після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році. Як заявила міністерка юстиції Емілі Мель, рішення про подальші обмеження "відповідає норвезькому підходу щодо підтримки союзників і партнерів у реакції проти незаконної агресивної війни Росії проти України".

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