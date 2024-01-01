Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні

З 1 січня компанії ВПК Норвегії можуть продавати українським органам влади озброєння і боєприпаси напряму. Законодавство країни забороняє поставки зброї у країни, де іде війна, але для України зробили виключення.

Уряд Норвегії ухвалив рішення про дію винятків у національній політиці експортного контролю, що накладає заборони на продаж зброї та боєприпасів у регіони, де іде війна. Від понеділка, 1 січня, норвезька оборонна промисловість може напряму продавати озброєння та іншу продукцію українським органам влади, йдеться у повідомленні уряду.

"У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок агресивної війни Росії, нам вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну. Підтримка України важлива для норвезької та європейської безпеки", - наголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, коментуючи це рішення.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам також пов'язав винятки для України з захистом "фундаментальних інтересів політики оборони та безпеки" своєї країни. "Уряд використовує низку інструментів для сприяння важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації у політиці безпеки", - зауважив він.

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Суворий контроль експорту

Для того, щоб постачати свою продукції в Україну, норвезькі компанії спочатку матють отримати ліцензією на експорт від міністерства закордонних справ. Кожна заявка розглядатиметься окремо і ретельно оцінюватиметься, а контроль відбуватиметься "в суворих і відповідальних рамках".

Оцінка заявок здійснюватиметься, зокрема, за такими критеріями: прямі продажі озброєнь та оборонної продукції можуть здійснюватися лише українській владі; заявки мають містити документацію та державні гарантії щодо кінцевого використання та кінцевого користувача; транспортування має відбуватися безпечними та встановленими логістичними маршрутами.

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Підтримка України не означає зміни у експортній політиці

Голова МЗС Норвегії наголосив, що виняток діє лише для України, експортна політика у сфері озброєнь й надалі базуватиметься на обмеженнях, запроваджених Стортингом (парламентом) країни ще у 1959 році.

"Те, що зараз уряд дозволяє прямі продажі Україні, не означає, що ми дозволимо прямі продажі зброї країнам, які перебувають у стані війни, на загальних підставах (…) Рішення уряду стосується України та виправдане надзвичайною ситуацією з політикою безпеки, в якій ми зараз опинилися разом із нашими союзниками", - зазначив Барт Ейде.

В уряді зазначили, що перш ніж ухвалити це рішення, провели консультації зі Стортингом. Там також додали, що Норвегія й надалі надаватиме значну військову підтримку Україні.

Загалом у 2023 році країна передала Києву військову допомогу на суму близько 11 мільярдів норвезьких крон (близько 1 мільярда євро).

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