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Росія включила Норвегію до переліку "недружніх країн"

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
27 хв. тому

У чорному списку Москви вже містяться США, Чехія, Данія, Греція, Хорватія, Словенія та Словаччина. Включення до переліку означає обмеження у дипломатичній сфері.

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Росія включила Норвегію до "чорного списку", в якому вже знаходяться США, Чехія, Данія, Греція, Хорватія, Словенія та Словаччина
Посольство РФ у НорвегіїФото: Annika Byrde/AP/picture alliance

Росія включила Норвегію до переліку держав, які здійснюють "недружні дії" проти російських дипломатичних та консульських представництв за кордоном, повідомив уряд РФ на своєму сайті у четвер, 3 серпня.

Цей перелік був створений у 2021 році після масового висилання російських дипломатів західними країнами. Тоді до нього увійшли США та Чехія. У 2022 році до нього також включили Грецію, Данію, Словенію, Хорватію та Словаччину.

Ці країни обмежили у можливостях наймати до посольств, консульств та представництв держорганів працівників, які перебувають на території Росії. При чому РФ сама визначає зі скількома людьми та чи інша країна може укладати трудові договори. Для Норвегії встановлений ліміт у 27 осіб.

В російському уряді не виключили, що перелік "недружніх країн" розширюватиметься.

Висилання російських дипломатів із Норвегії

У середині квітня влада Норвегії вислала 15 співробітників російського посольства. В Осло назвали їх співробітниками розвідки, які "беруть участь у діяльності, що несумісна з їхнім дипломатичним статусом". Москва назвала ці дії "ворожим кроком" та оголосила персонами нон грата десять норвезьких дипломатів.

"Дипломатичний" перелік країн, що здійснюють "недружні дії" - не єдиний, що є в РФ. У 2022 році вона створила ще один перелік країн відносно яких діє "тимчасовий порядок виконання" зобов'язань за кредитами, позиками та фінансовими інструментами перед кредиторами. Цей перелік став "відповіддю" на масштабні західні санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення РФ в Україну і надання Києву військової допомоги. У другому списку близько 50 держав, зокрема країни ЄС, Великобританія, США, Канада, Японія, Австралія та інші.

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