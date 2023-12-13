Норвегія оголосила додаткову допомогу Україні

Під час візиту Володимира Зеленського до Осло прем'єр Норвегії Гар Стере оголосив виділення Україні додаткових 250 мільйонів євро на забезпечення медиків та освітян.

Норвегія надасть Україні фінансову допомогу на три мільярди крон (близько 250 мільйонів євро), оголосив у середу, 13 грудня, норвезький уряд під час візиту президента України Володимира Зеленського до Осло, пише dpa.

Кошти призначені для підтримки цивільної інфраструктури в зимовий період і будуть спрямовані через фонд Світового банку. Мета допомоги, зокрема, забезпечити функціонування лікарень та шкіл, а також мережі електро- і теплопостачання. Як уточнює агенція Reuters, ці кошти є частиною пакета на суму 75 мільярдів крон (близько 6,33 млрд євро), який у лютому узгодив норвезький парламент на наступні п'ять років. Крім того, Норвегія має намір надати додаткове обладнання для української протиповітряної оборони.

Водночас на брифінгу з Зеленським прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив, за якими статтями розподілятимуться кошти довгострокової - п'ятирічної - допомоги. 135 млн норвезьких крон (11,4 мільйона євро) спрямують на бюджетну підтримку української держадміністрації, щоб дати їй можливість надавати критичні послуги, як-от освіту, охорону здоров'я та виплату пенсій. 335 млн норвезьких крон (близько 28,3 мільйона євро) підуть на додаткову передачу засобів протиповітряної оборони для захисту українців від російських атак. Мільярд норвезьких крон (84 мільйони євро) забезпечать співфінансування для посилення спроможності оборонної промисловості виробляти більше боєприпасів і ракет. І 137 млн норвезьких крон (близько 11,6 мільйона євро) виділять на підтримку Плану реагування ООН для України на випадок зими, призначені для забезпечення продовольством і водою, теплим одягом, ковдрами та місцями для проживання людей, якщо їхнє житло буде зруйноване взимку.

"Ми можемо також оголосити, що підтримуватимемо (Україну. - Ред.) у 2024 році з найперших місяців. Пряма економічна підтримка цим критичних послугам, щоб не було жодних затримок у поставках допомоги українському народу", - запевнив Стере.

Також Норвегія нарощує співфінансування з європейськими партнерами оборонної промисловості для вироблення боєприпасів для ЗСУ, додав Стере. За його словами, Норвегія також підготувала "зимовий пакет допомоги", що включатиме продовольство, воду та теплий одяг.

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Зеленський: Посилення ППО - пріоритет

Водночас Зеленський подякував Норвегії за приклад лідерства у допомозі України та розповів, що на порядку денному переговорів зі Стере стояли, зокрема, питання допомоги українським воїнам, продовження роботи для захисту вільного мореплавства на тлі спроби Росії заблокувати Чорне море і українські порти, а також захист міст України від терору.

"Посилення повітряного щита й надалі є для нас критичним пріоритетом. Це буквально основа життя зараз для більшості українців - ППО. Сьогодні ми говорили й будемо говорити про такі ж конкретні речі, які і наступного року зможуть уберегти тисячі життів українців, а також збільшити тиск на агресора", - зауважив президент України.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Осло зранку 13 грудня з неанонсованим візитом після поїздки в Аргентину та США. В Осло він візьме участь у зустрічі з лідерами Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

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