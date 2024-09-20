Угорщина і Нідерланди: вихід з міграційної політики ЄС?

Вихід із політики надання притулку навряд чи є юридично можливим. В Угорщині "міграційна криза" є надуманою, а Нідерланди, порівнюючи загалом із ЄС, також не перевантажені. Що стоїть за цими заявами?

Лише через кілька годин після оголошення уряду Нідерландів, уряд Угорщини також оголосив, що подасть заявку на виняток для себе із процедурних правил ЄС про надання притулку. Так звана відмова (Opt-out) від законів про надання притулку, також відомих як "Дублінські правила", є бажаною, заявив у середу ввечері у Страсбурзі міністр з питань європейських справ Угорщини Янош Бока. "Угорщина, як і Нідерланди, вважає, що суворіший національний контроль над міграцією має вирішальне значення для захисту державних функцій і суверенітету", - обґрунтував Бока.

Новий нідерландський коаліційний уряд на чолі з правоекстремістською "Партією свободи" (Partij voor de Vrijheid - PVV) лідера партії Геерта Вілдерса та угорська правляча партія Фідес дуже близькі за ідеологією. Зараз вони разом хочуть чинити тиск на Єврокомісію та інших членів ЄС задля жорсткішого курсу в політиці надання притулку. Проголошена мета профільної міністерки Нідерландів Марджолейн Фабер з PVV полягає в тому, щоб запровадити у Нідерландах "найжорсткішу міграційну політику всіх часів". Для цього вона хоче оголосити "надзвичайний стан", щоби мати можливість діяти у разі необхідності навіть без згоди парламенту в Гаазі. Угорський уряд ще з часів пандемії коронавірусу випускає укази надзвичайного стану.

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Угорщина, яка нині головує в Раді ЄС, сама ж торпедує європейські закони

Угорщина зараз головує в ЄС. У цій ролі міністр Бока фактично мав би відстоювати спільну політику ЄС щодо надання притулку, реформа якої була остаточно фіналізована Європейським парламентом та більшістю урядів держав-членів навесні. Але Бока вважає за краще відстоювати інтереси Угорщини в агресивній манері. Згідно з заявою уряду в Будапешті, Угорщина підбадьорена кроком Нідерландів і бачить посилення своєї позиції на європейських дебатах з цієї теми.

Маржолейн Фабер хоче вжити жорстких заходів і написала листа в Брюссель про бажання відмови від міграційних правил ЄС Фото: John Beckmann/Orange Pictures/IMAGO

Угорщина відкидає міграційний пакт ЄС, який наразі став законом, і не хоче виконувати його за жодних обставин, хоч і зобов'язана це робити. Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив задоволення тим, що Німеччина з понеділка почала перевірки на всіх своїх кордонах для зупинення нелегалів. Ультраправа керівниця уряду Італії Джорджа Мелоні вже давно оголосила надзвичайний стан в Італії через нібито міграційну кризу. Вона ідеологічно зближується з Геертом Вілдерсом у Нідерландах та Віктором Орбаном в Угорщині та, ймовірно, наступною вимагатиме відмови від законів ЄС про надання притулку.

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Чи можуть бути винятки для окремих країн?

"Заклик нідерландського уряду відмовитися від європейської міграційної політики - це як беззубий тигр", - сказала DW німецька депутатка Європарламенту Бірґіт Зіппель (Birgit Sippel). "Таку заявку про неучасть має бути включено до європейських угод, які можуть бути змінені лише одноголосно. Я дуже сумніваюся, що інші країни-члени дозволять Нідерландам діяти в односторонньому порядку", - каже Зіппель, яка була причетною до переговорів щодо міграційного пакту ЄС.

Те саме стосується, звичайно, й Угорщини. У практиці ЄС ще не було прецеденту ретроактивної відмови від участі у тій чи іншій сфері спільної політики. Існуючі винятки були узгоджені під час ухвалення договорів ЄС або під час приєднання держав-членів. Наприклад, Данія частково звільнена від участі у спільних в ЄС питаннях внутрішньої політики, міграційної політики та правил прикордонного контролю в Шенгенській зоні. Ірландія не повністю застосовує шенгенські правила через її тісний зв'язок зі Сполученим Королівством. Польща звільнена від Хартії основних прав ЄС, оскільки Варшава побоювалася, що разом із основними правами їй також доведеться запровадити одностатеві шлюби.

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Треба дотримуватися законів ЄС

Договори ЄС можуть бути змінені. Нідерланди чи Угорщина можуть вимагати цього від Європейської Ради. Однак це тривалий процес, який, зрештою, мають схвалити інші країни-члени та Європейський парламент у процесі ратифікації. Речниця Єврокомісії Анітта Гіппер (Anitta Hipper) зазначила в Брюсселі, що допоки договір не буде змінено, Нідерланди та Угорщина, звичайно, зобов'язані діяти згідно з чинним європейським законодавством і повністю дотримуватися правил надання притулку.

Єдиний центр прийому біженців у Нідерландах Ter Apel замалий і постійно переповнений Фото: Jaspar Moulijn/ANP/picture alliance

Голова Інституту європейського права Католицького університету в бельгійському Левені, Еліз Мюр вважає, що зараз випробування на міцність переживають спільні принципи ЄС. "Держава-член не може вийти із законодавства ЄС після його ухвалення. Суть членства в ЄС полягає в тому, що країна зобов'язується дотримуватися законів ЄС", - сказала вона телеканалу Euronews.

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Угорщина тривалий час ігнорувала законодавство ЄС

Ультранаціоналістичний угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном останніми роками створив власну систему відмови, просто ігноруючи правила ЄС щодо процедур надання притулку. Європейський суд у Люксембурзі неодноразово і в останній інстанції визнав незаконною міграційну практику Угорщини на зовнішньому кордоні з Сербією. В останньому рішенні суд визнав незаконним те, що шукачі притулку не можуть подавати документи на кордоні, а лише в посольствах у Києві та Белграді.

Оскільки Угорщина відмовляється змінити цю практику, суд наклав штраф у розмірі 200 мільйонів євро та щоденну виплату штрафу в розмірі одного мільйона євро. Віктор Орбан публічно хвалиться, що не хоче сплачувати цей штраф, тож Єврокомісія зараз знайшла на це управу. Брюссель на відповідну суму недоплачує субсидії Угорщині з бюджету ЄС.

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В Угорщині обмаль шукачів притулку

Незрозуміло, звідки взявся такий великий наплив шукачів притулку та мігрантів, на який скаржиться Угорщина. За даними статистичного агентства ЄС, за весь 2023 рік притулок в Угорщині подали лише 30 осіб. Серед усіх країн ЄС в Угорщині статистично найменше шукачів притулку з розрахунку кількості населення.

У Нідерландах у 2023 році було подано 38 тисяч нових заяв про надання притулку. Це трохи нижче за середній показник ЄС. Як і в Італії, до речі. Найбільше прохань про надання притулку з розрахунку кількості населення зареєстрували на Кіпрі, в Австрії, Греції, Люксембургу, Німеччині та Болгарії. Якби Нідерланди закрили свої кордони для мігрантів після успішної відмови від процедури надання притулку, ці особи, ймовірно, залишилися б у Бельгії чи Німеччині. Тому проблеми з європейськими сусідами були б неминучими. Міністерка Марджолейн Фабер визнала у своєму листі про так званий "Opt-out" до Єврокомісії, що до необхідних змін у договори ЄС ще дуже далеко. "Це означає, що лист від правого нідерландського уряду залишається суто символічним", - сказала DW депутатка Європарламенту та експерт з питань міграції Бірґіт Зіппель.