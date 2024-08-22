В Угорщині з притулків виселяють українських біженців

Угорський уряд вирішив більше не оплачувати житло біженцям від війни з західної України. Підтримку надаватимуть лише "вихідцям з 13 охоплених війною українських регіонів".

В Угорщині набула чинності урядова постанова, ухвалена наприкінці червня, яка позбавляє частину українських біженців права на держдопомогу, повідомляється у четвер, 22 серпня. Згідно з запровадженими змінами, що діють з 21 серпня, відтепер лише "вихідці охоплених війною регіонів України" матимуть право на отримання державної допомоги в Угорщині.

За даними BBC, наразі до переліку увійшли 13 областей України, де тривають або були бойові дії. Серед них - охоплені війною східні та південні регіони, окупований Росією Крим, а також Чернігівська та Київська області, включно зі столицею. Список регіонів оновлюватимуть щомісяця.

Українців виселяють з притулків для біженців

Як вказують правозахисники, зміни виключають з системи надання захисту в Угорщині вихідців із заходу України та ромів з Закарпаття, яких тепер можуть виселити з притулків.

За даними організації Migration Aid, такі випадки вже фіксуються. Так, у місті Коч, на північ від Будапешта, близько 120 людей були змушені покинути гостьовий будинок під наглядом поліції, зазначає інформаційна агенція AFP. Більшість з них - ромські жінки і діти із заходу України.

Як пише угорське видання Telex, притулки, які надавали допомогу, закриваються по всій Угорщині, залишаючи на вулиці тисячі людей. Припинення підтримки не означає, що ці люди повинні покинути країну, хоча б тому, що багато з них мають подвійне громадянство.

Проте, з цієї ж причини, як вказує видання, вони можуть стикнутися з відмовою в отриманні захисту в інших країнах ЄС. Навіть ті, у кого залишилася підтримка, не можуть бути впевнені, що через нові правила вони її не позбавляться, йдеться у публікації.

Без захисту можуть залишитися до трьох тисяч українців

За оцінками Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), урядові зміни в системі надання захисту можуть призвести до того, що від двох до трьох тисяч українців в Угорщині втратять житло, яке субсидується державою. Як зазначили в ООН, у багатьох з тих, хто зараз проживає в Угорщині, немає змоги орендувати житло самостійно.

Також нові правила потягнуть за собою втрату трудових контрактів і вплинуть на навчання дітей українських біженців, таким чином "ставлячи під загрозу позитивний прогрес в інтеграції, досягнутий до цього часу", пояснили в УВКБ ООН і закликали уряд у Будапешті переглянути свою політику.

Натомість урядовий уповноважений Норберт Пал виступив на захист постанови, назвавши її "розумною і доцільною". Як заявив він в інтерв'ю проурядовій газеті Magyar Nemzet, від початку війни в Україні ті, "хто хотів стати на ноги в Угорщині", мали для цього достатньо можливостей.

Угорщина прийняла значно менше біженців від війни, ніж інші країни ЄС. Прем'єр-міністр держави Віктор Орбан продовжує підтримувати тісні відносини з Москвою, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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