Штайнмаєр закликав Угорщину зберегти єдність ЄС щодо України

Під час візиту в Угорщину президент Німеччини закликав владу країни до згуртованості в ЄС і вказав на необхідність дотримуватись спільної лінії в питаннях допомоги Україні.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який відвідав у понеділок, 19 серпня, угорське місто Шопрон, закликав владу Угорщини зберігати згуртованість в Європейському Союзі, а також наголосив на важливості єдиної позиції ЄС у підтримці України, яка захищається від повномасштабного російського вторгнення.

Після зустрічі з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком Штайнмаєр зазначив, що важлива роль країни як головуючої зараз у Раді ЄС полягає в тому, щоб "зміцнювати єдність всередині Євросоюзу та просувати конструктивні спільні рішення для наших спільних майбутніх тем". Він додав, що сподівається на те, що Угорщина "прийме і виконає цю роль".

Президент Німеччини вказав зокрема на необхідність дотримуватись спільної лінії в питаннях допомоги Україні. "Ми не повинні залишати місця для сумнівів в тому, що НАТО і ЄС - єдині в підтримці України", - наголосив він.

Штайнмаєр прямо не згадав Орбана

Від початку повномасштабної війни Росії проти України угорська влада проводить політику, що суперечить загальній лінії ЄС, зокрема прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово блокував ухвалення санкцій проти РФ і виділення фінансової допомоги ЄС Україні.

Утім прямо критикувати Орбана президент ФРН не став.