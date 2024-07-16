Орбан пропонує ЄС поновити дипломатичні відносини з РФ - ЗМІ

Прем'єр Угорщини після "турне миру" написав листа голові Євроради, в якому заявив, що Трамп готовий негайно виступити посередником між РФ і Україною, а також закликав Євросоюз відновити дипломатичні відносини з Росією.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з тепер уже кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом заявив, що той готовий негайно виступити мирним посередником між Росією та Україною в разі обрання у листопаді.

Як повідомляє міжнародна агенція Reuters, Орбан надіслав листа президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю, який також поширили серед усіх лідерів Європейського Союзу, в якому написав: "Я можу з упевненістю заявити, що незабаром після своєї перемоги на виборах, не чекаючи інавгурації, Трамп буде готовий негайно виступити в ролі мирного посередника. Він має для цього детальні та обґрунтовані плани".

Орбан: ЄС має відновити дипломатичні відносини з РФ

Зі змістом листа ознайомився і німецький тижневик Bild . За його даними, прем'єр Угорщини, яка зараз головує за ротацією в Раді ЄС, також закликав керівництво Євросоюзу до відновлення дипломатичних відносин з Росією, переговорів з Китаєм щодо "мирної конференції" та "політичного наступу" на Глобальний Південь, "повагу якого ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні".

Раніше Орбан після самовільного вояжу з так званою "миротворчою місією" вже писав керівництву ЄС непублічного листа, в якому інформував про свої зустрічі з Володимиром Зеленським в Україні, Володимиром Путіним у РФ і з Сі Цзіньпінем у Китаї. У ньому Орбан докладно переповів начебто позицію Кремля щодо війни проти України. За його словами, там впевнені, що "час не на боці України, а на боці Росії", а Путін готовий "розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка не слугуватиме прихованою передислокацією та перегрупуванням українських військ".

Публічно після розмови з Путіним Орбан визнав складність досягнення миру в Україні.