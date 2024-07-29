У МЗС Польщі нагадали, що Угорщина "завжди може вийти" з ЄС

Заступник очільника МЗС Польщі Владислав Бартошевський назвав політику прем'єра Угорщини "антиєвропейською, антиукраїнською та антипольською" і поставив питання чому той "не створює союз з Путіним".

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський у відповідь на критику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо "лицемірства Польщі" та нібито ведення справ з РФ через посередників нагадав Угорщині, що та може вийти з ЄС та НАТО. Про це пише RMF24 у неділю, 28 липня.

Він назвав риторику Орбана "антиєвропейською, антиукраїнською та антипольською". "Ми не ведемо справ з Росією на відміну від прем’єр-міністра Орбана, який знаходиться на маргінесі міжнародного суспільства - як в Європейському Союзі, так і в НАТО", - сказав Бартошевський.

За його словами, він не розуміє, чому Угорщина досі в складі ЄС та НАТО, які "їй так не подобаються" та до неї "погано ставляться". "Чому (Орбан) не створює союз з Путіним і деякими авторитарними державами такого типу? Це так: якщо не хочеш бути членом клубу, завжди можеш вийти", - сказав польський дипломат.

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Заступник очільника польського МЗС нагадав, що наразі Віктор Орбан блокує два мільярди злотих (близько 0,5 мільярда євро. - Ред.), які Польщі заборгував ЄС у рамках механізму відшкодування за передану Україні військову техніку.

Закиди Угорщини у бік Польщі

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повторив риторику глави уряду своєї країни, заявивши, що Польща звинувачує Угорщину в імпорті сирої нафти з Росії, а сама нібито робить те саме.

"Довгий час ми терпіли провокації та лицемірство нинішнього польського уряду, щоб зберегти польсько-угорське братерство, але тепер чаша переповнена", - написав Сіярто на своїй сторінці у Facebook. За його словами, чинний польський уряд критикує і звинувачує Будапешт в імпорті нафти з РФ, "вкрай необхідної для функціонування країни", водночас сама Польща нібито є серед клієнтів "однієї з найбільших російських нафтових компаній".

27 липня під час виступу з трибуни Літнього вільного університету у Румунії Орбан розкритикував неправильну, на його думку, політику ЄС і всього Заходу, а також "лицемірство" Польщі, нагадує RMF24.

Він також звинуватив Польщу у зміні балансу сил у Європі через послаблення осі Берлін-Париж на користь нової конфігурації: Великобританія, Польща, Україна, країни Балтії та Скандинавія. Таким чином також була послаблена Вишеградська група (Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина), яка, в інтерпретації Орбана, мала базуватися на визнанні сильної Німеччини та Росії й бути третьою важливою силою. За словами угорського прем'єра, це мала бути реалізація "старого плану Польщі".

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