За транзит нафти: Угорщина блокуватиме фонд ЄС для України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив, що його країна й далі блокуватиме фінансування Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого країни-члени ЄС отримують відшкодування за надання військової допомоги Україні. Відповідну заяву Сіярто зробив у вівторок, 23 липня, повідомляє Reuters. За його словами, бойкот Будапешта триватиме, допоки Київ не розблокує транзит нафти російської компанії "Лукойл". "Доки це питання не буде вирішене Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярда євро компенсації Європейського фонду миру за постачання зброї", - цитує агенція заяву Сіярто телеканалу ATV.

Європейський фонд миру (ЄФМ), створений у 2021 році, працює як схема повернення грошей, що дозволяє членам ЄС відшкодовувати видатки на відправку озброєнь до інших країн. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році держави-члени, які надали Україні зброю, можуть вимагати компенсації з цього фонду.

Однак Угорщина вже більше року блокує виплату наступного траншу грошей з ЄФМ, посилаючись на різні проблеми. У суму, яку блокує Будапешт, входять три транші з ЄФМ по 500 мільйонів євро кожний, а також п'ять мільярдів євро з нового фонду допомоги для України, нещодавно заснованого в рамках ЄФМ. Ще наприкінці травня Сіярто заявив, що виділення грошей у розмірі близько 6,5 мільярда євро на військову допомогу Україні є неприйнятним для його країни.

Міністерство закордонних справ України на момент написання матеріалу не відповіло на запит про коментар агенції Reuters.

Нагадаємо, напередодні Будапешт і Братислава звернулися до Єврокомісії з проханням вплинути на Київ через його заборону транзиту нафти згаданої російської компанії.

Єврокомісія вивчає скаргу Будапешту й Братислави, але нічого загрозливого не бачить

Тим часом у Брюсселі повідомили, що тепер Єврокомісія вивчає лист від міністрів закордонних справ Угорщини і Словаччини із скаргою на санкції, які Україна застосувала щодо компанії "Лукойл".

"Ми можемо підтвердити, що вчора виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс отримав лист від міністрів закордонних справ Угорщини і Словаччини щодо негативного впливу рішення України зупинити постачання від компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба". Ми наразі вивчаємо зміст цього листа і збираємо більше інформації до ухвалення рішення. На цю мить немає негайного шкідливого впливу від цього розвитку на безпеку постачання нафти до ЄС", - заявив речник Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Олаф Гілл, цитує агенція "Укрінформ" .

Словаччина й Угорщина й досі імпрортують нафту й газ з РФ

Нагадаємо, попри війну і запровадженні з боку ЄС санкції, Росія і надалі постачає природний газ і нафту до Угорщини і Словаччини, що не мають виходу до моря, через території Україну. Річ у тім, що обидві країни мають виняток з санкцій на імпорт нафти з РФ, що має дати їм більше часу для переходу на альтернативні джерела постачання, нагадує Reuters.

Утім, і Словаччина, і Угорщина постачають енергоносії в Україну. Приміром, Сіярто нещодавно казав, що лише минулого місяця Угорщина забезпечила 42 відсотки українського імпорту електроенергії з ЄС.