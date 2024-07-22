Боррель окреслив, як ЄС бойкотуватиме головування Угорщини

Наступні неформальні зустрічі глав МЗС і міноборони країн ЄС відбудуться в Брюсселі, а не в Будапешті, хоч Угорщина головує в ЄС, заявив Жозеп Боррель. Причина - нещодавня поїзда Орбана до Москви без згоди ЄС.

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив у понеділок, 22 липня, що наступні зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн-членів Європейського Союзу відбудуться в Брюсселі, а не в Будапешті. Виступаючи після зустрічі Ради ЄС у Брюсселі, Жозеп Боррель сказав, що ухвалив це рішення після того, як більшість міністрів критично висловилися щодо Угорщини, яка головує в ЄС, і хотіли вжити "символічних" заходів щодо офіційного Будапешта після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан здійснив поїздку до Москви без підтримки решти країн-членів ЄС.

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"Ми повинні послати сигнал, навіть якщо це буде символічний сигнал", - сказав глава європейської дипломатії на прес-конференції після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

У дописі в соцмережі X Боррель згодом зазначив, що "держави-члени ЄС різко критикували Угорщину за відсутність щирої та лояльної співпраці" під час зустрічі міністрів закордонних справ.

Утім, як уточнює dpa, низка глав МЗС обережно поставилися до пропозиції бойкоту, а представники трьох країн-членів ЄС - Люксембургу, Іспанії і Словенії - не схвалили його. Більш того, він стосуватиметься саме неформальних зустрічей міністрів країн-членів спільноти, на яких не голосують щодо конкретних постанов чи рішень, а лише проводять обмін думками та ідеями. Показово, що під час нинішньої зустрічі в Брюсселі лунала навіть пропозиція провести наступну неформальну зустріч міністрів ЄС в Україні, однак Угорщина виступила проти, пише dpa.

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Угорщина далі блокує виділення грошей з Європейського фонду миру

Водночас Боррель повідомив на пресконференції, що одна країна-член ЄС і далі блокує виділення грошей з Європейського фонду миру (ЄФМ). Ці гроші мають компенсувати країнам-членам ЄС видатки, які постають унаслідок безпекової та оборонної підтримки України.

"Більшість держав-членів наполягали на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються місяцями..., рік. І водночас вони наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік", - розповів Боррель. "Ця держава-член наполягала, що це щось неприйнятне, нестерпне, і, на жаль, ситуація з блокуванням зберігається", - додав очільник європейської дипломатії.

Хоча європосадовець не став уточнювати, про яку саме країну йдеться, однак раніше лише Угорщина постійно блокувала виділення цих грошей, котрі змогли б у підсумку істотно посилити обороноздатність України.

У суму, яку блокує Будапешт, входять три транші з ЄФМ по 500 мільйонів євро кожний, а також п'ять мільярдів євро з нового фонду допомоги для України, нещодавно заснованого в рамках ЄФМ. Ще наприкінці травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що виділення грошей у розмірі близько 6,5 мільярда євро на військову допомогу Україні є неприйнятним для його країни.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про плани Борреля бойкотувати зустрічі міністрів ЄС під час головування Угорщини.