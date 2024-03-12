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Reuters: ЄС близький до збільшення фінансування ЄФМ

Дмитро Шварц
12 березня 2024 р.

Країни Європейського Союзу близькі до угоди щодо збільшення фінансування Європейського фонду миру, з якого виділяються гроші для оплати військових поставок в Україну, повідомляє Reuters.

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Німецька гаубиця PzH 2000 на фронті в Україні (ілюстративне фото)
Німецька гаубиця PzH 2000 на фронті в Україні (ілюстративне фото)Фото: REUTERS

Країни Європейського Союзу близькі до угоди щодо Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF), з якого виділяються гроші для оплати військових поставок в Україну. Вона відкриє шлях до зільшення на п'ять мільярдів євро фінансування фонду, повідомляє у вівторок, 12 березня, Reuters з посиланням на європейських дипломатів.

Як зазначає видання, найбільші суперечки щодо використання грошей фонду виникли між Німеччиною та Францією. За словами дипломатів, Франція наполягала на жорсткій політиці "купуй європейське" щодо зброї, яка має право на відшкодування, тоді як Німеччина вимагала врахування двосторонньої допомоги при визначенні розміру внесків країн до фонду.

Наразі знайдено компроміс, який дає певну гнучкість щодо правил "купуйте європейське", додали дипломати. За їхніми словами, він враховує двосторонню допомогу, але не дозволяє країнам повністю компенсувати за рахунок такої допомоги їхні внески до фонду.

За словами дипломатів, виглядає так, що угода буде схвалена послами 27 країн-членів ЄС на зустрічі в Брюсселі 13 березня.

Посол Німеччини при ЄС Міхаель Клаусс (Michael Clauss) заявив, що Німеччина підтримує компроміс. "Це гарне рішення для України, оскільки воно дозволяє надавати двосторонню військову допомогу, уникаючи бюрократичних затримок", - сказав він.

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За даними ЄС, Європейський фонд миру вже був використаний для фінансування допомоги Україні на суму близько 6,1 мільярда євро, зазначає Reuters. Верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель минулого року запропонував створити новий фонд спеціально для допомоги Києву - фонд допомоги Україні - в рамках ЄФМ з бюджетом до п'яти мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років.

Це викликало тривалу дискусію щодо правил майбутньої допомоги. За словами дипломатів, угода щодо них має дозволити країнам ЄС також домовитися про перше вливання п'яти мільярдів євро. Водночас деякі співрозмовники агентства попередили, що це рішення ще остаточно не ухвалене.

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