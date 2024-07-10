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Кулеба застеріг Сіярто від мирних ініціатив із наративами РФ

Олександр Куницький
10 липня 2024 р.

Задобрювання Путіна не приносить результатів, оскільки він продовжує шукати війни, зауважив глава МЗС України Дмитро Кулеба на зустрічі з угорським колегою Петером Сіярто.

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Міністри закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та України Дмитро Кулеба, осінь 2020 року
Сіярто і Кулеба (архівне фото)Фото: Photoshot/picture alliance

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у середу, 10 липня, зустріч з угорським колегою Петером Сіярто.

"Я поінформував Петера про ситуацію на фронті, а також про підготовку до другого "саміту миру". У цьому контексті я підкреслив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах", - написав Кулеба у соціальній мережі X.

Він наголосив, що російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" ще раз продемонстрував: "задобрювання Путіна не приносить результатів, оскільки він продовжує шукати війни". "Ми повинні спільними зусиллями змусити його прийняти справедливий і сталий мир", - додав дипломат.

За словами Кулеби, він також обговорив із Сіярто "подальші спільні кроки для розвитку двосторонніх відносин" у продовження домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

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"Місія миру" Орбана

Під час візиту в Київ і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Орбан запропонував українському президентові розглянути можливість припинення вогню, щоб вести переговори з Росією. А після цього Орбан приїхав у Москву на зустріч з Путіним.

Після візиту Орбана Путін сказав, що Росія не готова до перемир'я чи тимчасового призупинення вогню. Він заявив, що виступає за "повне завершення конфлікту", яке, за його версією, можливе за умов, що Україна повністю виведе свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. 

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