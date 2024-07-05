У Москві Орбан визнав складність досягнення миру

Після зустрічі з Путіним угорський прем'єр Орбан визнав, що до миру потрібно "багато" кроків, але запевнив, що і надалі робитиме ставку на діалог.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що досягнення врегулювання війни в Україні - непросте завдання. Це випливає зі зробленої в п'ятницю, 5 липня, заяви Орбана на спільній пресконференції у Москві після його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Орбан зокрема заявив, що позиції сторін у війні в Україні "далекі одна від одної" і для припинення конфлікту потрібно буде "багато" кроків. "Я виявив, що позиції дуже далекі одна від одної. Кількість кроків, необхідних для припинення війни й досягнення миру, дуже велика", - заявив угорський лідер на пресконференції разом з Путіним. "Але з погляду діалогу і відновлення діалогу сьогодні зроблено перший важливий крок, і я буду продовжувати цю роботу", - додав Орбан, якого цитує агенція AFP.

Речник Кремля Дмитро Пєсков уточнив, що перемовини Орбана й Путіна тривали майже три години.

Путін озвучив умови "остаточного завершення" війни

Натомість Путін зауважив, що прем'єр Угорщини поінформував його про бесіди з українським керівництвом під час останнього візиту до Києва. "Пан прем'єр-міністр розповів про свої нещодавні зустрічі в Києві, де він виступив із низкою пропозицій, зокрема, із закликом припинити вогонь, щоб створити умови для початку переговорів із Росією", - сказав Путін, якого цитує "Інтерфакс".

Водночас він сказав, що РФ не готова до перемир'я чи тимчасового призупинення вогню. Путін заявив, що виступає за "повне завершення конфлікту", яке нібито можливе за умов, що Україна повністю виведе свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. "Є й інші умови, але це предмет для досить докладного розгляду під час можливої спільної роботи", - сказав Путін.

Раніше "пропозиції" Путіна щодо миру в Україні в Києві назвали "ультимативними" і відкинули, їх також різко критикував Захід.

Київ застерігав Орбана не намагатися домовлятися про Україну без участі України

Нагадаємо, раніше цього дня МЗС України поширило коментар, у якому ще раз застерегло Орбана від спроб "домовитися про Україну без України". Водночас у Києві наголосили, що готові й надалі співпрацювати з керівництвом Угорщини на базі досягнутих під час візиту Орбана в Київ домовленостей.

Нагадаємо, Угорщина перебрала з 1 липня піврічне головування в Раді ЄС. Орбан і раніше постійно наголошував на важливості досягнення миру в Україні шляхом компромісів і критикував постачання західних озброєнь Україні як таке, що до миру не веде. Свій нинішній візит до Москви Орбан називав "миротворчою місією".

Читайте також: Віктор Орбан - слуга двох панів