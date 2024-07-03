Берлін: Припинення вогню зафіксувало б нелегальні анексії РФ

Припинення вогню без відведення російських військ було б примусом до миру, заявили в уряді Німеччини, коментуючи пропозицію Віктора Орбана.

Уряд Німеччини "взяв до відома" висловлювання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який запропонував Україні припинити вогонь та розпочати переговори з Росією. "Ми переконані, що жодна країна не зацікавлена ​​у справедливому та міцному мирі більше, ніж сама Україна. Однак ми також вважаємо, що саме собою припинення вогню без відведення російських військ було б примусом до миру", - заявила заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann) на урядовій пресконференції у середу, 3 липня.

За словами речниці уряду, таке припинення вогню "зафіксувало б нелегальні анексії, які Росія здійснила в Україні", а це "суперечило б міжнародним принципам". "Тільки Україна має вирішувати, коли і за яких умов вона вступить у перемовини з Росією", - запевнила вона.

При цьому Крістіане Хоффман зазначила, що зовнішня політика ЄС визначається Європейською радою і верховним представником Євросоюзу із закордонних справ, тому в Берліні виходять із того, "що прем'єр-міністр Угорщини зробив ці заяви як керівник уряду Угорщини".

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Зеленський: Україна потребує "справедливого миру"

Нагадаємо, напередодні, під час візиту до Києва і зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським, Орбан запропонував українському президентові розглянути можливість припинення вогню, щоб потім вести перемовини з Росією.

Своєю чергою Зеленський наголосив, що Україна потребує "справедливого миру" у війні проти РФ. Згодом заступник глави офісу президента України Ігор Жовква повідомив в ефірі телемарафону, що Зеленський вислухав пропозицію Орбана та у відповідь виклав угорському прем'єру свою позицію. За словами Жовкви, такі процеси як припинення вогню не можуть розглядатися у відриві від самітів миру, які проводять Україна та інші країни.

Як повідомлялося, з 1 липня і до кінця 2024 року Угорщина очолила Раду ЄС. Серед перерахованих пріоритетів Угорщини словосполучення "підтримка України" не прозвучало.

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