ISW: Орбан прагне підірвати підтримку Києва з боку Заходу

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан своїми заявами про необхідність переговорів між Києвом та Москвою, ймовірно, прагне переключити увагу Заходу та підірвати підтримку України, зазначає Інститут вивчення війни.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан своїми заявами про необхідність мирних переговорів між Києвом та Москвою, ймовірно, прагне переключити увагу Заходу та підірвати європейську підтримку України. Про це йдеться в щоденному аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому у суботу, 6 липня.

"Зусилля Орбана, спрямовані на просування переговорів, ймовірно, є частиною його постійних зусиль, спрямованих на зміщення фокусу європейської уваги на обговорення мирних переговорів і відхід від дискусій про військову підтримку України", - зазначають американські аналітики.

Також в Інституті вивчення війни нагадали, що Орбан послідовно виступав проти надання військової допомоги Україні і підривав зусилля ЄС у цьому напрямку.

Стаття Орбана у Newsweek

У ISW звернули увагу на статтю Орбана у Newsweek після його візитів до Києва 2 липня і Москви 5 липня, в якій той звинуватив НАТО у виборі конфлікту, а не миру, і заявив, що Альянс "був створений для підтримки миру".

Як зазначають американські аналітики, заклики Орбана та інших політиків до переговорів і українська "формула миру" - "це різні зусилля з різними цілями", а президент Росії Володимир Путін продемонстрував, що "він не зацікавлений у жодних угодах, окрім капітуляції України".

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"Здатність України продовжувати власний мирний процес залежить від її здатності звільнити важливу в оперативному плані територію. Україна не може здійснити успішні контрнаступальні зусилля на підтримку цієї мети без військової підтримки Заходу в короткостроковій і середньостроковій перспективі", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Умови Путіна для "остаточного завершення" війни

Після візиту Орбана до Москви Путін наголосив, що РФ не готова до перемир'я чи тимчасового призупинення вогню. Він заявив, що виступає за "повне завершення конфлікту", яке нібито можливе за умов, що Україна повністю виведе свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. "Є й інші умови, але це предмет для досить докладного розгляду під час можливої спільної роботи", - сказав президент РФ.

Раніше "пропозиції" Путіна щодо миру в Україні в Києві назвали "ультимативними" і відкинули, їх також різко критикував Захід.