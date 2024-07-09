Опонент Орбана їде в Україну після удару РФ по "Охматдиту"

Угорський опозиціонер Мадяр, який не підтримує військову допомогу ЗСУ, засудив російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві та оголосив збір на допомогу українським дітям. Завтра він збирається в Київ.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр засудив російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит", оголосив збір на гуманітарну допомогу українським дітям і анонсував свій візит до Києва. Про це він повідомив у вівторок, 9 липня, на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра на світанку я поїду до Києва від імені партії "Тиса" та угорського народу. Як батько, я не можу вчинити інакше. Вчорашня жахлива російська ракетна атака на дитячу лікарню в Києві шокувала всіх. Жодна дитина не воює. Вони нічого не можуть вдіяти. У них навіть не було можливості жити", - написав він.

Мадяр запевнив, що угорці не підтримують насильство та війну, а здоров'я та безпека дітей є для них пріоритетом. Тому, за його словами, партія "Тиса" за допомогою фонду "Медспот" передасть значну кількість медичного та оздоровчого обладнання місцевим лікарням. Він повідомив, що особисто пожертвував мільйон форинтів (близько 2500 євро).

Політик закликав усіх небайдужих угорців приносити бинти, дитяче харчування та вітаміни, тонометри, глюкометри, підгузки, консерви, макарони чи рис до фонду "Медспот" або надіслати кошти, які "будуть використані для забезпечення лікарень ліками та медичним обладнанням".

Читайте також: На відновлення "Охматдиту" за три години задонатили 100 млн грн

Мадяр: Орбан не засудив удар Росії по Києву

Мадяр звернув увагу, що влада Угорщини не реагувала на удар: "Від імені партії "Тиса" ми найрішучішим чином засуджуємо напад на цивільне населення, зокрема, на медичні установи та дітей. І ми очікуємо того ж від угорського уряду. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Висловлюємо співчуття сім'ям загиблих", - написав він.

Він також зауважив, що російська армія обстріляла ракетами ключову дитячу лікарню в Києві в той час як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджував, що три дні тому був у Москві з "мирною місією". "Це була одна з найгірших атак на українську столицю за два роки війни", - додав Мадяр.

Читайте також: Орбан визнав складність досягнення миру після розмови з Путіним

Петер Мадяр - нова політична зірка Угорщини

43-річний Мадяр, чиє прізвище фактично означає "угорець", довгий час входив до найближчого оточення Орбана. Самостійно Мадяр вийшов на політичну сцену Угорщини в лютому після того, як президентка Каталін Новак подала у відставку на тлі скандалу, спричиненого її помилуванням заступника директора дитячого будинку, засудженого за приховування сексуального насильства над дітьми. Колишня дружина Мадяра, Юдіт Варга, яка на той момент, як очікувалося, мала б очолити список провладної партії "Фідес" на виборах до Європейського парламенту, також пішла з політики внаслідок цього скандалу. Вся ця справа викликала велике обурення серед угорської громадськості, оскільки уряд Орбана завжди робив захист дітей одним із наріжних каменів своєї політики та доклав чимало зусиль для пропаганди цього питання.

Згодом Мадяр оголосив, що починає власну політичну кампанію. Його партії "Тиса" вдалося отримати на виборах високий двозначний результат в Угорщині на виборах до Європейського парламенту 9 червня. Консервативна "Партія поваги та свободи" Мадяра, або скорочено TISZA, тобто "Тиса", набрала майже 30 відсотків. Права націоналістична партія Орбана "Фідес" знову отримала більшість голосів (близько 44 відсотків), але це найгірший її результат на європейських виборах за тривалий час.

Мадяр, хоч і засуджує війну Росії проти України, виступає, як і Орбан, проти військової допомоги Угорщини Збройним силам України (ЗСУ).

Читайте також: Чи може Петер Мадяр усунути Віктора Орбана від влади в Угорщині?