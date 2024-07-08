На потреби "Охматдиту" за три години задонатили 100 млн грн

Сума зібраних пожертв на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" після руйнівного ракетного удару Росії вже перевищила 125 мільйонів гривень. До збору долучилися великі українські та міжнародні компанії.

Великий бізнес і приватні особи менш ніж за три години пожертвували 100 мільйонів гривень на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка зазнала суттєвих руйнувань внаслідок російського ракетного удару в понеділок, 8 липня. Про це повідомила фандрейзингова платформа United24.

Збір із ціллю в 100 мільйонів гривень був відкритий цією платформою за кілька годин після атаки РФ. До нього долучилися низка великих українських та міжнародних компаній.

Після того, як була досягнута початково заявлена сума, благодійники не припинили вносити пожертви. Станом на 22:00 вдалося зібрати вже понад 125 мільйонів гривень.

В "Охматдиті" постраждали п'ять корпусів

Як повідомили у міністерстві охорони здоров'я (МОЗ), внаслідок атаки РФ в "Охматдиті" вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус Дитячого кардіологічного центру.

Постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онкологічних відділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, а також частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.

Під час російського ракетного удару в "Охматдиті" перебували понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж працівників лікарні. Близько 100 пацієнтів скеровані до інших медичних закладів Києва, частину дітей перевели на вільні ліжка в корпуси, що постраждали меншою мірою.

За даними влади Києва, внаслідок удару Росії по "Охматдиту" загинули двоє людей, одна з яких - лікарка, постраждали до 20 людей.

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