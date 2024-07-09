Чи може Петер Мадяр усунути Орбана від влади в Угорщині?

У багатьох угорців було відчуття, що влада Віктора Орбана ніколи не закінчиться. Але потім з'явився Петер Мадяр - політик з орбіти Орбана, розчарований його діями. Чи може він принести зміни країні?

На головну площу міста Сомбатхей, що на заході Угорщини, заїжджає вантажівка у червоно-біло-зелених кольорах національного прапора Угорщини. На вантажівці стоїть чоловік віком близько 40 років, одягнений у сорочку, джинси та сонцезахисні окуляри. З динаміків, встановлених на вантажівці, лунає пісня зі словами "Скажи мені, кого б ти обрав".

Чоловік зі стильною зачіскою, який виступає з вантажівки з передвиборчою промовою перед кількома сотнями людей - нова політична зірка Угорщини Петер Мадяр. Його промова насамперед зосереджена на обіцянках повалити прем'єр-міністра країни Віктора Орбана та систему, яку він уособлює.

"Що такого сказав Петер Мадяр, що переконало вас?" - запитує репортер незалежного угорського ЗМІ жінку, яка слухала промову політика. "Йому не потрібно було мене переконувати. Я вже давно сита по горло Орбаном, - відповідає пенсіонерка. - Мадяр переконав мене у тому, що нарешті з'явився хтось, хто може тут щось змінити".

Й багато угорців дотримуються на даний момент аналогічної позиції. Відколи Мадяр вийшов на політичну сцену в лютому, країну охопила атмосфера нових очікувань. Попри те, що права націоналістична партія Орбана "Фідес" знову отримала більшість голосів (близько 44 відсотків) в Угорщині на виборах до Європарламенту 9 червня, це все одно був найгірший результат партії на європейських виборах за тривалий час. Консервативна "Партія поваги та свободи" Мадяра, або скорочено TISZA, тобто "Тиса", набрала майже 30 відсотків.

"Чиста" консервативна альтернатива

Відтоді, як Орбан прийшов до влади в Угорщині у 2010 році, кожна спроба перемогти його на виборах зазнавала прикрої поразки. Навіть разом опозиційні партії не змогли навіть близько підійти до отримання більшості на виборах у протистоянні "Фідес".

Що ж такого має Мадяр, цей взутий у спортивні кросівки чоловік з хрипким голосом і надмірною самовпевненістю, чого не мають інші?

Роками в Угорщині говорили про те, що одного дня Орбана може усунути від владного керма хтось із лав його ж власної партії. І Мадяр підходить на цю роль. Він походить з найближчого оточення Орбана: 43-річний юрист і бізнесмен був одружений з колишньою міністеркою юстиції Юдіт Варгою, обіймав різні високооплачувані посади в адміністрації Орбана і мав гарні стосунки з деякими високопоставленими чиновниками "Фідес".

З моменту своїх перших публічних виступів у лютому 2024 року він позиціонував себе як свого роду чисту консервативну альтернативу Орбану - людину, яка поділяє цінності "Фідес", але водночас не є корумпованою.

Золтан Сомодь, будапештський соціолог і співзасновник незалежного аналітичного центру Political Capital, так пояснює новий політичний феномен в Угорщині: "Мадяр каже: "Я і є справжній "Фідес". Є дві відмінності між сьогоднішнім "Фідесом" і мною: Я не краду і рішуче підтримую Європейський Союз".

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Скандал із сексуальним насильством як спусковий гачок

Мадяр, чиє прізвище фактично означає "угорець", з'явився на політичній арені Угорщини у лютому цього року фактично нізвідки. Він став відомим після того, як президентка Каталін Новак подала у відставку після скандалу, спричиненого її помилуванням заступника директора дитячого будинку, засудженого за приховування сексуального насильства над дітьми.

Колишня дружина Мадяра, Юдіт Варга, яка на той момент, як очікувалося, мала б очолювати список "Фідес" на виборах до Європейського парламенту, також пішла з політики внаслідок цього скандалу. Вся ця справа викликала велике обурення серед угорської громадськості, оскільки уряд Орбана завжди робив захист дітей одним із наріжних каменів своєї політики і доклав чимало зусиль для пропаганди цього питання.

Спочатку Мадяр лише гнівно заявляв про те, що президентка і його колишня дружина були використані режимом Орбана як цапи-відбувайли, але згодом оголосив про початок власної політичної кампанії. За чотири місяці йому та його партії "Тиса" вдалося отримати на виборах високий двозначний результат і домогтися членства в Європейській народній партії (ЄНП) - групі в Європарламенті, яку "Фідес" Орбана залишила у 2021 році, незадовго до того, як її мали виключили звідти.

"Орбан ніколи не міг навіть уявити, що щось подібне може коли-небудь статися, - вважає Золтан Сомодь. - До того, Мадяр домігся всього цього без жодного бюджету на передвиборчу кампанію - на відміну від "Фідес", яка витрачає мільярди на пропаганду".

Експерт також наголошує, що "Тиса" стала першою опозиційною силою з 2010 року, яка не отримала жодного фінансування від держави.

Підірвана довіра до "Фідес"

45-річна економістка Естер М., яка мешкає в містечку поблизу Будапешта, завжди була переконаною прихильницею "Фідес", але зараз симпатизує партії Мадяра. "Для людини з консервативними християнськими поглядами, як я, "Фідес" довгий час була єдиною можливою політичною силою в Угорщині. Я навіть голосувала за Орбана на виборах навесні 2022 року, бо повірила йому, коли він сказав, що ніхто, крім нього, не зможе нас захистити, якщо війна в Україні вийде за її межі", - розповідає вона.

"Але моя довіра до "Фідес" була зруйнована, коли вони захотіли побудувати в моєму рідному селі іноземний завод з виробництва акумуляторів, без найменшого врахування інтересів мешканців, - каже вона. - Мені раптом стало зрозуміло, що є лише один спосіб вижити в сільських регіонах Угорщини - це бути інтегрованим у структури "Фідес".

Віктор Орбан дратує багатьох лідерів ЄС своїми регулярними ворожими до блоку заявами Фото: Attila Volgyi/Xinhua/IMAGO

Невизначеність залишається

Будапештський письменник і психіатр Дьордь Банкі вже кілька років є однією з найпомітніших фігур у публічному дискурсі Угорщини. Він вважає, що зараз в Угорщині є багато людей, які відчувають те саме, що й Естер М., і вбачає в цьому результат глибокого соціального розколу, який спричинив Орбан у країні.

"Цей розкол має великий негативний вплив на все - від сімейного життя до загальних показників країни. Немає абсолютно жодної можливості для діалогу, толерантності до критики або можливості обговорювати життєво важливі соціальні питання", - вважає він.

На думку Банкі, значною мірою успіх Мадяра пояснюється тим, що він використовує націоналістичне спрямування "Фідес" у протилежному напрямку, наголошуючи на таких цінностях, як любов до батьківщини, віра, традиції, сім'я та громада, щоб об'єднати суспільство, а не розділити його якомога глибше. Водночас, звертає увагу Банкі, Мадяр робить акцент на порядності, чесності й повазі до різних думок.

"Це дозволяє йому апелювати до людей різних політичних переконань: від лівих інтелектуалів, які готові йти на серйозні компроміси заради змін, до прихильників "Фідес", які вагаються", - каже Банкі.

Однак поки що невідомо, чи зможе Мадяр закріпитися в угорській політиці після свого нещодавнього успіху на європейських виборах. Чимало спостерігачів в Угорщині скептично оцінюють його шанси. Але сам Мадяр не має жодних сумнівів у своєму успіху. Його гасло: "Час театру одного актора закінчився! Настав час для перебудови".

Естер М. зітхає. Вона аж ніяк не є затятою прихильницею Мадяра, але, як і багато інших угорців, прагне змін. "У мене просто немає іншого вибору, окрім як довіритися Петеру Мадяру", - констатує жінка.