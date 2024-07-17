Навіщо Брюссель частково бойкотує головування Угорщини в ЄС

На знак протесту проти неузгоджених із Брюсселем візитів угорського прем'єра Орбана в Київ та Москву Єврокомісія бойкотуватиме неформальні зустрічі міністрів ЄС і не відправлятиме на них єврокомісарів.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вирішила поки що відправляти на неформальні зустрічі міністрів країн-членів в межах Ради ЄС лише чиновників замість єврокомісарів, як це відбувається зазвичай. Крім того, скасовано заплановану раніше поїздку представників Єврокомісії до Угорщини. Тож фактично Єврокомісія приєднується до бойкоту головування Угорщини в спільноті, який раніше оголосили окремі країни-члени.

Так, минулого тижня Швеція і Литва, приміром, оголосили, що поки що ці країни представлятимуть у неформальних зустрічах представників ЄС лише чиновники, а не міністри. Нинішнє рішення Єврокомісії ухвалено "у світлі останніх подій, пов'язаних з початком угорського головування", повідомив речник Брюсселя в соцмережі X.

Неоднозначна "миротворча місія" Орбана в Київ і Москву

Під "останніми подіями" маються на увазі передусім поїздки, які прем'єр Угорщини Віктор Орбан здійснив у рамках своєї самопроголошеної "миротворчої місії", що розпочалася із зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Києві вже на другий день головування Угорщини в ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку своєї "миротворчої місії" на зустрічі з президентом України Зеленським, 2 липня 2024 року Фото: Maxym Marusenko/Nur Photo/IMAGO

Після того була поїздка Орбана до Москви, де він розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, а потім візит у Пекін, де його приймав лідер КНР Сі Цзіньпін. Згодом у Вашингтоні Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а у Флориді - з кандидатом-республіканцем у президенти США та колишнім господарем Білого дому Дональдом Трампом.

Поїздки Орбана були оточені певною двозначністю. Приміром, у своєму акаунті в соцмережі X Орбан, перебуваючи в Києві, недвозначно вказав на взаємозв'язок його тодішньої поїздки з головуванням Угорщини в ЄС. Схожий натяк угорський лідер зробив і в інтерв'ю німецькому виданню Bild після візиту до Москви. Натомість міністр європейських справ Угорщини Янош Бока заявив на пресконференції в Брюсселі, що Орбан не діє від імені ЄС і що він буцімто неодноразово давав це зрозуміти. Хай там як, а президент РФ Путін у своєму вітальному слові під час візиту Орбана прямо згадав про головування Угорщини в Раді ЄС.

Угорщина - "чесний маклер" без мандата

З 1 липня Угорщина на ротаційній основі головує в Раді ЄС. На практиці це означає, що країна-член ЄС упродовж шести місяців головує на засіданнях представників усіх країн-членів спільноти та має завдання спонукати до компромісів у Раді ЄС - одному з двох законодавчих органів ЄС, у якому представлені міністри країн-членів. Перед початком угорського головування міністр європейських справ Угорщини Бока наголосив, що його країна буде діяти як "чесний маклер".

Показово, що зустріч Орбана з Путіним у Москві, зокрема, викликала жорстку критику всередині ЄС та з боку окремих країн-членів спільноти. Скажімо, коли з'явилися перші чутки про поїздку Орбана до Москви, голова Європейської Ради Шарль Мішель написав у соцмережах, що Орбан поїде туди "без мандата", і доля України не може обговорюватися без України. Такі країни, як Німеччина та Чехія, теж підкреслили, що Орбан їде зі своєю місією не від імені ЄС.

Віктор Орбан став першим лідером країн ЄС, який відвідав Москву під час повномасштабної війни Росії проти України Фото: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

Прем'єр-міністр Угорщини відомий тим, що не раз приязно висловлювався в бік РФ, а також блокує виділення допомоги ЄС для України. Наразі через позицію Будапешту Україні не можуть виділити близько шести мільярдів євро військової допомоги. Водночас у ЄС заморожено виділення близько 19 мільярдів євро, призначених для Угорщини, через занепокоєння в Брюсселі щодо ситуації з верховенством права в цій європейській країні.

Яке значення матиме це рішення Єврокомісії щодо Угорщини?

Брюссель волів у такий спосіб подати "символічний сигнал, що виражає несхвалення неузгоджених поїздок прем'єр-міністра (Угорщини Орбана. - Ред.) до третіх країн", пояснив речник Єврокомісії. Таким чином, рішення фон дер Ляєн стосується неофіційних зустрічей на рівні міністрів. Як правило, на таких неформальних зустрічах профільні міністри збираються разом, щоб обмінятися думками та ідеями - без голосування за конкретні постанови та рішення ЄС.

Традиційно такі зустрічі часто відбувається в країні, яка головує в цьому півріччі в Раді ЄС. Тож Угорщина також запланувала низку таких зустрічей на наступні шість місяців. Приміром, наступного тижня в Будапешті очікується зустріч міністрів юстиції та внутрішніх справ країн-членів ЄС. Країни, що організовують у себе такі заходи, також користуються такими неформальними зустрічами як нагодою, щоб показати себе і свою європолітичну орієнтацію.

Утім, щодо саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС, запланованого на листопад, а також зустрічі міністрів закордонних справ та оборони, запланованої на серпень, то тут ситуація виглядає інакше. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель дав зрозуміти, що проведення зустрічей міністрів оборони та закордонних справ належать до його компетенції. Утім, поки що жодного рішення щодо цього ще не ухвалено. За інформацією інформагенції dpa, обговорюється можливість перенесення місця проведення зустрічей до Брюсселя. Відповідне рішення може бути ухвалене на наступній черговій зустрічі міністрів закордонних справ на початку наступного тижня. На офіційні засідання Ради ЄС, які регулярно відбуваються в Люксембурзі та Брюсселі, бойкот Єврокомісії ніяк не вплине.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель може сприяти перенесенню зустрічей європейських посадовців з Угорщини в Брюссель Фото: FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP/Getty Images

Фон дер Ляєн та її переобрання на тлі жорсткішого курсу щодо Угорщини

Натомість Угорщина критикує таку позицію Єврокомісії. Приміром, угорський міністр європейських справ Бока прокоментував у соцмережі X, що Європейський Союз є інституцією, заснованою державами-членами. "Єврокомісія не може обирати інституції та держави-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Чи тепер всі рішення Комісії ґрунтуються на політичних міркуваннях?" - написав він.

Рішення в Брюсселі справді безпрецедентне. І ухвалено воно всього за кілька днів до того, як Урсула фон дер Ляєн переобиратиметься на посаду голови Єврокомісії в Європарламенті. Зелені, соціал-демократи та ліберали, зокрема, уже закликали в минулому до жорсткішої позиції щодо Угорщини.

Німецький політик Даніель Фройнд (Daniel Freund), який представляє Зелених, вважає, що це рішення є "добрим першим кроком". В коментарі DW він закликав скоротити термін головування Угорщини в Раді ЄС, оскільки угорський прем'єр-міністр порушив правила ЄС. Торік значна частина депутатів Європарламенту вже закликала усунути Угорщину від головування в Раді ЄС через "серйозні проблеми з верховенством права". А днями 63 євродепутати підписали лист із вимогою позбавити Угорщину права голосу в ЄС після зустрічей Орбана з Путіним і Сі Цзіньпіном.