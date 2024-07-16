У ЄП закликали позбавити Угорщину права голосу в ЄС

63 євродепутати підписали лист із вимогою позбавити Угорщину права голосу в ЄС після зустрічей Орбана з Путіним і Сі Цзіньпіном.

Група з 63 депутатів Європейського парламенту звернулася до керівництва Євросоюзу з проханням позбавити Угорщину права голосу в ЄС через нещодавні візити прем'єр-міністра країни Віктора Орбана до Москви і Пекіна. "Головування Угорщини в Раді Європейського Союзу ледве розпочалося, а прем'єр-міністр Орбан уже заподіяв значної шкоди, експлуатуючи роль голови Ради ЄС і зловживаючи нею", - ідеться у зверненні європарламентарів, опублікованому на платформі Х у понеділок, 15 липня.

Автори листа, адресованого президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), голові Євроради Шарлю Мішелю та голові Європарламенту Роберті Мецолі, вказали на те, що Орбан під час відвідин Путіна в Росії та Сі в Китаї "навмисно створював враження, що він діє від імені всього Європейського Союзу", хоча насправді не мав таких повноважень.

"Така поведінка рівнозначна узурпації влади і прерогатив країн-членів ЄС у сфері зовнішньої політики", - йдеться у листі.

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Крім того, як зазначили європарламентарі, прем'єр Угорщини просуває порядок денний, що суперечить позиції ЄС. Зокрема, вони вказали на спроби Орбана за будь-яку ціну, без урахування умов Києва, домогтися припинення вогню в Україні, яка захищається від російського повномасштабного військового вторгнення.

Глава угорського уряду "прагне підірвати наявні рішення ЄС, увесь процес ухвалення рішень, а також єдність ЄС з дуже важливих питань. Не можна допустити, щоб це тривало", підкреслили автори звернення. Вони закликали "якнайшвидше вжити рішучих заходів, щоб обмежити подальшу шкоду не тільки авторитету ЄС загалом, а й поточній геополітичній ситуації": "Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді ЄС, оскільки практика показала, що просте словесне засудження цієї ситуації не має жодного ефекту".

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Нагадаємо, Орбан наразився на гостру критику партнерів по ЄС на самому початку головування Угорщини в Раді ЄС через самопроголошену миротворчу місію у війні РФ проти України. Він 5 липня відвідав Київ, де зустрівся президентом України Володимиром Зеленським і запропонував спочатку припинити вогонь, а потім вести переговори з Росією.

Потім Орбан поїхав до президента Росії Путіна. Після цього угорський прем'єр сказав, що Росія не готова до перемир'я чи тимчасового призупинення вогню, а виступає за "повне завершення конфлікту", яке, за його версією, можливе за умов, що Україна повністю виведе свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також Орабн їздив до експрезидента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна. Ці візити не були жодним чином узгоджені з партнерами по ЄС.