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ПолітикаЄвропа

ЄС бойкотуватиме зовнішньополітичний саміт Угорщини - ЗМІ

Євгенія Наконечна
15 липня 2024 р.

За даними Politico, Жозеп Боррель планує скликати Раду міністрів закордонних справ країн ЄС одночасно з запланованим у Будапешті самітом, щоб "провчити" Віктора Орбана.

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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан
У Брюсселі хочуть "провчити" Орбана Фото: NurPhoto/IMAGO

Офіційний Брюссель розглядає можливість бойкотування саміту міністрів закордонних справ в Угорщині наступного місяця, пише Politico в понеділок, 15 липня.

Причиною бойкоту у виданні називають роздратування діями угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, які шкодять зовнішній політиці Європейського Союзу.

Саміт міністрів закордонних справ ЄС у Будапешті

Угорщина, яка зараз на ротаційній основі головує в Раді ЄС, планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня.

Проте після того як Орбан здійснив так звані "мирні візити" до Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, які не узгодив з іншими лідерами країн ЄС, багато міністрів закордонних справ шукали спосіб уникнути участі в тому, що, на їхню думку, може стати черговим пропагандистським шоу Орбана, пише Politico.

За даними видання, міністри мають намір дати Угорщині відсіч, організувавши власний саміт у серпні замість того, щоб їхати в Будапешт на захід Орбана. Три європейські дипломати повідомили Politico, що верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель скличе міністрів на офіційну Раду одночасно з самітом Орбана.

"Якщо в той же день відбудеться офіційна рада міністрів закордонних справ, організована верховним представником, міністри не зможуть поїхати до Будапешта", - сказав один із дипломатів. Інший співрозмовник додав, що бойкотуючи зустріч у Будапешті, міністри закордонних справ хочуть "послати чіткий сигнал, що Угорщина не говорить від імені ЄС".

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politico

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