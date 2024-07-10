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Орбан: Путін і Сі вірять у переговори РФ-Україна цього року

Роман Сулима
10 липня 2024 р.

У листі угорського прем'єра Віктора Орбана, який бачила El Pais, до керівництва ЄС після візитів у Росію та Китай ідеться, що Володимир Путін і Сі Цзіньпін вірять у нові переговори між РФ і Україною до кінця 2024 року.

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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан у Києві 2 липня 2024
Орбан у Києві 2 липняФото: NurPhoto/IMAGO

Іспанське видання El Pais ознайомилось з листами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана лідерам держав Європейського Союзу та голові Європейської Ради Шарлю Мішелю після його візитів до Києва, Москви й Пекіна. Як пише видання в середу, 10 липня, Орбан стверджує, що президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін очікують, що мирні переговори між РФ і Україною можуть відбутися до кінця поточного року. 

"Путін і Сі припускають, що нові мирні переговори між Росією та Україною відбудуться до кінця року", - пише El Pais із посиланням на лист Орбана керівникам Євросоюзу від 5 липня. Цей пасаж з листів угорського прем'єра раніше не публікувався у світових ЗМІ.

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Зміст листа Орбана до керівництва ЄС

Орбан після самовільного вояжу з так званою "миротворчою місією" написав керівництву ЄС непублічного листа, в якому поінформував про свої зустрічі та докладно переповів нібито позицію Кремля щодо війни проти України. 

За його словами, в Кремлі впевнені, що "час не на боці України, а на боці Росії", а Путін готовий "розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка не слугуватиме прихованою передислокацією та перегрупуванням українських військ".

Публічно після розмови з Путіним Орбан визнав складність досягнення миру в Україні.

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