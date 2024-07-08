Дивна "місія миру" Орбана. ЗМІ ФРН про його візит до Пекіну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан несподівано розгорнув надзвичайну дипломатичну активність навколо війни в Україні. Після того, як до Угорщини 1 липня на пів року перейшло головування в Європейському Союзі, Орбан побував спочатку в Києві, потім у Москві, потім 8 липня відвідав Пекін, а 9 липня у Вашингтоні візьме участь у саміті НАТО. При цьому з українським, російським і китайським лідерами - Володимиром Зеленським, Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном - він говорив не від імені Євросоюзу, наголошують німецькі ЗМІ.

"Орбан хоче виставити Зеленського в невигідному світлі"

"Той, кого Путін щойно приймав, не був представником усього ЄС, оскільки Орбан як прем'єр-міністр країни, яка головує цього півріччя в Раді ЄС, за спільну зовнішню політику не відповідає", - підкреслила після московських переговорів газета Frankfurter Allgemeine Zeitung і нагадала, що говорити від імені всього Євросоюзу на міжнародній арені - прерогатива Верховного представника ЄС із закордонних справ, а також президента Європейської ради.

Віктор Орбан та Володимир Путін під час зустрічі в Москві 5 липня 2024 року Фото: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

"Путін зустрічався з угорським прем'єр-міністром, чию вагу в Європі він, мабуть, здатний так само добре оцінити, як і будь-яку іншу залучену особу: в Орбана немає справжнього впливу. Навпаки, він значною мірою ізолював свою країну - як у ЄС, так і в НАТО", - констатувала Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"У ЄС, мабуть, немає нікого, хто був би так близький до Кремля, як Орбан", - зазначив тижневик Der Spiegel і звернув увагу на те, що в Брюсселі його поїздку до Москви "сприйняли як чергову провокацію, покликану створити нервову обстановку перед самітом НАТО у Вашингтоні". Видання послалося на оцінки спостерігачів, які відразу ж після візиту угорського прем'єра до Києва припустили, що "Орбан хоче виставити Зеленського напередодні саміту НАТО в невигідному світлі. Якщо український лідер відкине план припинення вогню, його буде легше зображати потім як упертого розпалювача війни".

Однак у статті під назвою "Загадкова "місія миру" Орбана" (слова "місія миру" видання ставить у лапки), Der Spiegel задався питаннями, на які відповіді поки що немає: "У цьому інсценуванні Віктор Орбан постає як миротворець між Києвом і Москвою. Він це робить лише для того, щоб провокувати? Чи тут щось більше?".

Перед поїздками до Москви та Пекіну Орбан зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським Фото: Zoltan Fischer/Hungarian PM's Press Office/AP Photo/picture alliance

"Місія миру 3.0" угорського прем'єр-міністра

І ось - новий несподіваний, як підкреслили всі німецькі ЗМІ, візит Віктора Орбана, цього разу - до Пекіну. За кілька годин до відльоту, який на той момент ще тримався в таємниці, угорський прем'єр дав інтерв'ю групі журналістів німецького медіаконцерну Axel Springer, у тому числі й газеті Welt. У ньому він, зокрема, заявив: "У Китаю є мирний план. Америка дотримується політики війни. А Європа просто копіює американську позицію, замість того щоб виробити власний стратегічний підхід". На думку Віктора Орбана, "зараз слушний момент, щоб відкрити нову главу".

Угорський прем'єр називає в соціальній мережі X серію своїх візитів "місією миру 3.0" і охарактеризував Китай як одну з "ключових держав", здатних створити умови для миру, повідомило з Пекіну інформаційне агентство dpa.

У Пекіні Віктора Орбана прийняв голова КНР Сі Цзіньпін, 8 липня 2024 року Фото: China Daily via REUTERS

"У травні Сі Цзіньпін під час візиту до Європи відвідав і Угорщину, - нагадало dpa. - У Будапешту й Пекіну вже давно хороші відносини. У жовтні Орбан був одним із небагатьох європейських представників і єдиним главою уряду з ЄС, хто брав участь у Китаї у форумі, присвяченому "Новому шовковому шляху". До того ж Угорщина є учасником цього китайського інвестиційного проєкту, в рамках якого КНР реалізує по всьому світу інфраструктурні проєкти і тим самим розширює свій вплив".

"Розпливчаста позиція Сі Цзіньпіна"

"Сі Цзіньпін - за припинення вогню в Україні", - свідчить заголовок повідомлення на сайті інформаційної програми Tagesschau телеканалу ARD. Там зазначається: "Орбан похвалив "важливу ініціативу" російського союзника", тобто Китаю.

Радіостанція Deutschlandfunk так змалювала позицію китайського лідера за підсумками переговорів у Пекіні: "Ситуацію в Україні необхідно якомога більше охолодити. Світова спільнота має створити передумови для того, щоб Москва і Київ могли вступити в прямий діалог. Як саме це має відбутися і які дійові особи могли б зіграти при цьому істотну роль, Сі Цзіньпін не пояснив".

Телекомпанія n-tv на своєму сайті також зазначила: "Китайський лідер Сі Цзіньпін висловив радше розпливчасті уявлення про те, як можна було б припинити російську агресивну війну проти України".

"Встановлювати мир разом із Сі Цзіньпіном? Хоча Пекін продовжує підтримувати Росію, Віктор Орбан хвалив під час візиту роль Китаю у війні в Україні. У нього є на те свої причини, - йдеться в коментарі газети Frankfurter Rundschau. - Уряд у Будапешті не зацікавлений у конфронтації з Пекіном, адже Китай уже багато років здійснює в цій країні масштабні інвестиції".