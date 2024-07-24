ЄС розкритикував Угорщину за порушення верховенства права

Угорщина й надалі серйозно порушує верховенство права, йдеться в доповіді Єврокомісії. За словами комісара Рейндерса, Будапешт не домігся майже жодного прогресу в усуненні виявлених раніше порушень.

У Брюсселі вважають, що Угорщина значно відстає від демократичних стандартів ЄС, зокрема в тому, що стосується боротьби з корупцією, хабарництвом і конфліктами інтересів, питань фінансування політичних партій і незалежності ЗМІ. Така оцінка міститься в оприлюдненій у середу, 24 липня, щорічній доповіді Європейської Комісії (ЄК) щодо верховенства права в державах-членах ЄС і низці країн, які мають статус кандидата на вступ до блоку.

"Угорщина становить для Єврокомісії справжню системну проблему в тому, що стосується верховенства права", - заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на презентації доповіді. За його словами, Будапешт не домігся практично жодного прогресу в усуненні порушень верховенства права, виявлених у попередній щорічній доповіді ЄК. Ба більше, відтоді кількість порушень зросла до восьми. "Я думаю, що це абсолютний рекорд для звіту про верховенство права", - сказав агентству AFP один із чиновників Євросоюзу на умовах анонімності.

Приміром, рівень корупції в державному секторі Угорщини, на думку експертів і бізнесу, "залишається високим", причому корупція на високому рівні, зокрема, не виявляється прокурорами, йдеться у звіті. Це особливо помітно, коли йдеться про державні видатки: у Єврокомісії заявили, що "високі корупційні ризики виявлено, зокрема, на місцевому рівні та в муніципалітетах", що є прикладами того, як політичні мережі "можуть призвести до зловживань у тендерних процесах".

Угорщина часто опиняється серед порушників

Угорщина, яка в другому півріччі 2024 року головує в Раді ЄС на ротаційній основі, постійно піддається критиці в доповідях Єврокомісії про верховенство права. Щодо уряду в Будапешті триває судовий розгляд відповідно до статті 7 договору ЄС через загрозу правовій державності в країні. Крім того, Єврокомісія веде щодо Угорщини ще кілька проваджень у зв'язку з численними порушеннями норм правової держави. Суд ЄС у Люксембурзі в червні зобов'язав Угорщину виплатити значний штраф за те, що її уряд порушує європейське міграційне законодавство і правила надання притулку. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав це рішення "обурливим", заявивши, що не згоден із ним.

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Хоча угорська влада різко відкидає норми правової держави, що діють в ЄС, вона, тим не менш, вимагає надання грантів із Фонду допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу та Фонду рівних можливостей. ЄС заморозив фінансову допомогу Угорщині на загальну суму у розмірі 30 мільярдів євро, оскільки в країні існує реальний ризик корупції, а суди в Угорщині більше не вважаються незалежними.

Утім, у грудні 2023 року частину грошей - 10 мільярдів євро - розморозили саме перед самітом ЄС, де вирішувалася доля початку офіційних переговорів з Україною про вступ до ЄС. Історія з Угорщиною - перший випадок, коли країна-голова Ради ЄС була покарана в рамках так званого "механізму верховенства права".